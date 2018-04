Arruabarrena arrolla a Sorribes

Duelo español en octavos de final del torneo WTA de Bogotá. Las tenistas Lara Arruabarrena y Sara Sorribes se han disputado el pase a cuartos del torneo Claro Open Colsanitas. El encuentro ha tenido una clara vencedora, Lara Arruabarrena, que se ha impuesto en dos sets por 6-0 y 6-1 en 58 minutos.

La jugadora número 79 del ranking WTA está firmando un torneo muy solido en Colombia donde de momento no ha cedido un solo set y donde ya ganó en 2012 y fue finalista en la pasada campaña. Arruabarrena tomó el mando del partido y no bajó el nivel. Firme al servicio, con un 79% de primeros dentro y un 77% de bolas ganados con el primer servicio, no dejó ni un resquicio a Sorribes por el cual poder atacarla. Arruabarrena sumó los seis juegos necesarios para ganar el primer set de golpe, Sorribes solo puso resistencia en el sexto juego del set cuando, al servicio, forzó cuatro veces el deuce pero finalmente la de San Sebastian le quebró por tercera vez y ganó el set en blanco.

El segundo parcial fue más de lo mismo. Arruabarrena atinó un poco más con el primero aunque esta vez la tenista de Castellón consiguió sumar un juego y que no le cayese el segundo rosco consecutivo. Fue en el tercer juego después de sufrir un quiebre de servicio. Sorribes se recuperó del break pero no certificó al ventaja y volvió a ceder con su saque en dos ocasiones más. Con el 5-1, Sorribes parecía no querer ceder tan fácilmente y contó con dos bolas de rotura. Desaprovechó un 15-40 con el que meterse en la dinámica del partido y poder poner un 5-3 de haber sumado el break y luego su servicio. Arruabarrena no especuló y cerró el set y el partido a la primera bola que tuvo.