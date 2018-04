Fritz se carga a Sock en Houston

Nueva sorpresa en Houston y ya lo dije en el día de la previa que este torneo siempre ve a muchos de sus favoritos caer. Tras la eliminación de Kyrgios en el encuentro previo de los cuartos de final hemos visto también a otro cabeza de serie caer, Jack Sock, tercer favorito al título y ganador de la edición de 2015 cayó derrotado ante Taylor Fritz. El partido contó con muchos momentos de tensión pero el joven fue el que sacó sus grandes servicios a pasear en los momentos claves. Sock no fue capaz de defender las semifinales logradas el año pasado y perderá otros 45 puntos (no muchos) este lunes. Fritz jugará su primera semifinal ATP de la temporada y se verá las caras con el primer cabeza de serie John Isner o con el campeón de la pasada edición Steve Johnson.

Fritz se llevó el primer set por 6-3, un primer set en el que no vimos mucho de Sock ya que cometió muchos errores no forzados y se vio como su derecha no estaba tan bien como lo suele estar habitualmente. El americano número tres desperdició una bola de rotura en el primer juego del partido y no volvió a tener ni una más ya en toda la manga. La rotura de Fritz y la única del set llegó en el sexto juego, tras un largo juego donde Sock salvó cuatro bolas de rotura, Taylor logró romper el servicio a la quinta, abriendo hueco por primera vez en el partido. En el noveno juego, sacando para set, el joven americano no tuvo ni un solo problema para cerrar esta primera manga, una primera manga que en poco más de 35 minutos ya tenía ganador.

El segundo set iba a ser algo parecido al primero, los cuatro primeros juegos se los adjudicó el sacador sin ningún problema. Fritz tuvo la primera oportunidad de rotura con el marcador de 2-2 en el quinto juego pero Sock se mantuvo frío y logró salvar esa amenaza para posteriormente cerrar el juego y poner el 3-2. En el octavo juego llegó la rotura del semifinalista del año pasado, a pesar de tener un 30-0 Fritz no pudo ganar su saque, Sock con cuatro puntos consecutivos al resto se llevó su primera rotura del encuentro, rotura que le permitía sacar para ganar este segundo set. Al igual que Fritz en el primer set, Jack no tuvo ningún problema a la hora de adjudicarse esta segunda manga y mandar el partido al tercer set, los dos sets se resolvieron de la misma forma, con un 6-3 y una sola rotura de servicio y casi en el mismo tiempo. El tercer set iba a dictar sentencia por tercera vez en estos cuartos de final.

Este tercer set nos regaló un final realmente inesperado, fue una auténtica montaña rusa. La primera rotura fue para Sock, en el tercer juego al aprovechar un 15-40. Sin embargo, en el juego siguiente el americano número tres iba a tener que salvar un 0-40 en su camino a cerrar el juego y consolidar la rotura, tres bolas claves de rotura se le fueron a Fritz que expresó su rabia con un brutal grito. Taylor seguía a remolque y volvió a disponer de una bola de rotura en el sexto juego, Sock a pesar de tenerlo todo controlado con el 40-0 tuvo que salvar otra bola más de rotura para poder poner el 4-2. Desde aquí en adelante iba a empezar el declive de Sock, Fritz ganó el séptimo juego y en el octavo logró la rotura ganando cuatro puntos consecutivos y pasando del 30-0 a la rotura. En el noveno juego, Jack iba a tener dos bolas de rotura pero con dos saques directos Fritz iba a poner neutralizarlas para finalmente poner el 5-4 y darle la vuelta por completo al partido. En el siempre peligroso décimo juego se acabó el partido, Fritz logró con su primera bola de partido ganar con un nuevo error de Sock de derecha. Un desastroso final de partido para Jack y unas semifinales que dan mucha confianza a Taylor.