Pablo Carreño: "Si juego a mi 100% tendré muchas opciones ante Dimitrov"

Mientras Nadal acababa con García-López en la pista central sin apenas desgaste, en la pista 1 Pablo Carreño tuvo un partido a cara o cruz ante Adrian Mannarino, aunque por suerte la moneda terminaría cayendo del lado del español, que llegó a salvar tres bolas de partido.

En un partido con muchos altibajos, Carreño ha sabido sobrevivir en una pista entregada, donde su rival ya había sido capaz de despachar a otro buen tenista de tierra como Pablo Cuevas: "Ha sido un partido muy duro. Creo que al principio he jugado muy bien he dominado, no me ha conseguido hacer daño. En el segundo él empezó a jugar mejor. Quizás la ausencia en estas ultimas semanas se nota un poco, ha habido un pequeño bajón físico que hizo que se igualara el partido. Incluso él ha sido un poco superior en algún punto. Por suerte al final cayo de mi lado después de tantos puntos a favor suyo".

Estos serán los primeros cuartos de final en el Godó para Pablo Carreño, que se mostraba feliz por conseguir este logro: "Primera vez en cuartos en casa, hoy me ha ayudado muchísimo jugar en casa, hay momentos que es muy importante la gente del público".

Un factor importante en el duelo de mañana será el desgaste físico, aunque en este caso Dimitrov también ha necesitado del tiebreak del tercer set para ganar su duelo ante Jaziri: "Físicamente estoy bien, evidentemente después de un partido tan duro mañana me dolerá todo. No he tenido molestias. Si que he pegado un bajón en el segundo set. Gané a Dimitrov el año pasado a cinco sets. Esta vez será a tres. Los resultados en tierra los esta mejorando. Sí que tengo más posibilidad en tierra y no en rápida. Si estoy otra vez en el 100% tendré muchas más opciones".