David Goffin: "Tienes que hacer algo diferente para ganar a Nadal"

No hubo sorpresa en la segunda semifinal del Barcelona Open Banc Sabadell y Rafael Nadal se impuso a David Goffin. A pesar de que el belga llegó a estar por delante al inicio del primer set, Nadal volteó rápidamente la situación y terminó imponiéndose con claridad.

"Creo que el primer set no ha estado tan mal. He encontrado soluciones y he empezado el partido realmente bien, pero siempre es duro jugar contra Rafa y mantenerse en pista psicológicamente y físicamente porque a la mínima que juegues un poco más flojo o no sirvas suficientemente bien, él toma ventaja. No ha sido fácil", resumía Goffin, que después de colocarse con 2-0, ha entregado el primer set cuando servía para igualar a cinco: "En el 5-4 he tenido algunas oportunidades para hacerlo mejor, pero en cuanto él ha liderado ha ganado el set. A partir de ahí no ha perdido más pelotas y ha sido todavía más agresivo. Después de esto, en el segundo set ha sido demasiado fuerte".

El belga también habló de la recuperación de su lesión ocular: "Ya no llevo lentillas, hace tres o cuatro semanas tuve que llevar porque mi vista no era suficientemente buena para jugar como me gusta jugar. Ahora con algunos ejercicios mis ojos están mucho mejor, las pupilas están mejor y estoy más cómodo sin lentillas. Me siento mucho mejor".

El belga ha explicado lo que muchos otros jugadores ya han vivido al jugar contra Nadal: "Estaba bajo presión todo el rato y en cuanto él ha jugado pelotas difíciles y largas he tenido que hacer tiros perfectos e intentar ganar cada tiro todo el rato. Ha sido muy agresivo con el revés y con el drive, con los dos es muy bueno. Es duro jugar contra Rafa, él sabe que su contrincante tiene que jugar perfectamente bien hasta el final. Lucha cada punto, no te regala ni uno. En tierra batida es duro, tienes que luchar cada punto hasta el final".