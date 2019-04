Simona Halep: "No he jugado mal, pero he fallado en algunos momentos importantes"

Simona Halep, actual número uno del mundo y campeona de las dos últimas ediciones del Mutua Madrid Open, se vio apeada en los cuartos de final por la checa Karolina Pliskova (6-4, 6-3), que se vengó así la derrota de su hermana Krystina en el día de ayer ante la hasta hoy defensora del título, a la que venció en una hora y diez minutos de juego.

La rumana analizó en la rueda prensa posterior su inesperada derrota. "El partido de hoy ha sido parecido a los últimos precedentes, solo que hoy ella se ha hecho con la victoria. Ella ha jugado realmente bien hoy. Tenía algo firmado con las líneas y con la red", explicaba en tono bromista la tenista de Constanza. "Todo el crédito para su victoria. Ha estado muy bien al saque y moviéndose y golpeando también muy bien. En mi opinión no he jugado mal, pero he fallado en algunos momentos importantes", declaraba Halep.

La vigente campeona se mostró un tanto decepcionada por no saber reaccionar durante el partido ante el buen juego de su rival: "Me voy un poco enfadada porque no he sido capaz de cambiar algunas cosas durante el partido. He llamado a Darren y hemos hablado sobre lo que necesitaba cambiar, pero no he sido capaz de llevarlo a cabo del todo. Ella quizás ha cambiado un poco, pero hoy no ha cometido apenas errores".

Halep afirmó no notar la presión y los nervios de ser la actual campeona, y dio todo el mérito de la victoria a la tenista checa: "No estaba nerviosa. Tenía más presión que ella, por supuesto. Pero a este nivel tienes que ser capaz de manejar la presión, con lo que no me siento mal por ello. Quizás no he jugado mi mejor partido, pero ella también ha jugado muy bien".