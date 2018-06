Tsitsipas levantó lo ilevantable

Hoy aparecía un partido muy interesante entre Tsitsipas el joven griego que ya lo vimos en Roland Garros realizando un muy torneo y el veterano tenista tunecino Jaziri, que se encuentra en el momento de su carrera jugando un muy tenis. Un partido que por parte de los dos fue muy irregular.

En el primer set se pudo ver un Jaziri muy sólido en todas las facetas como la subida a la red o el servicio. Practicamente todas las subidas a la red las solventava de una manera muy efectiva . Su servicio al igual que las subidas a la red eran muy buenas por lo que todo eso combinada un solidez que el joven griego no supo romper. Por el contrario el joven ateniense no se encontraba cómodo, se quejaba de la raqueta, realizaba demasiados errores no forzados en puntos que eran relativamente importantes e incluso llegó a gritar excesivamente en medio de un punto. Con la solidez que estaba demostrando Jaziri, enfrente de los errores y la aptitud de Tsitsipas, cuando iban 4-5 el tunecino rompió el saque del griego y consiguió llevarse el primer set (6-4 ).

El segundo set fue practicamente una copia del primer set, exceptuando que llegaron al tiebreak con dos roturas de servicio cada uno. Una vez en el tiebreak todo apuntaba a que sería el norteafricano el que se llevaría el partido con set arriba (6-4) y 5-2 (6-6) en el tiebreak. Pero no, el joven griego fue capaz de darle la vuelta al tiebreak, viniéndose arriba siendo mas sólido y aprovechándose de los errores que hacia Jaziri. Tsitsipas se llevó el segundo set (7-6). Este partido estaba siendo una absoluta montaña rusa, los dos jugadores estaban siendo muy irregulares (sobre todo Jaziri en el tramo final del segundo set ) y todavía quedaba un set más .

El tercer set esperaban las mejores versiones de estos dos jugadores, pero no fue así. Salió un Tsitsipas que fue a comerse la pista agresivo, valiente, algo que le había faltado en este partido . Y por el otro lado salió un Jaziri descolocado, desdibujado practicamente no sabía donde estaba. En el tercer set Jaziri no hizo nada bien, no le salía nada y esto se vió reflejado en el marcador, ya que le rompieron dos veces su saque. Este tercer y ultimo set se lo llevo Tsitsipas 6-2. El joven griego de tan solo 19 años se llevó este partido de manera practicamente milagrosa 4-6 7-6 6-2 y en la proxima ronda se encontrará con el francés Richard Gasquet.