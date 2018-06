Gasquet vuelve a una final tras derrotar a Tomic

Google Plus

Richard Gasquet derrotó a Bernard Tomic en las semifinales del Libema Open y jugará su segunda final de la temporada. El francés necesitó tres sets para derrotar a un correoso australiano que nos ha demostrado a todos que ha vuelto a jugar un gran tenis esta semana. Gasquet se llevó la victoria por 6-4, 6-7 y 6-2 y se verá las caras con Jeremy Chardy en la final, Hertogenbosch tendrá un campeón francés en este 2018 y será la tercera vez en cuatro años que un francés gana este torneo ya que en 2015 y 2016 Nicolás Mahut se alzo campeón.

El francés domina la primera manga

Gasquet no pudo comenzar mejor el partido rompiendo el saque del australiano a las primeras de cambio y encima lo hizo en blanco. Tomic muy errático en el primer juego no tardó en contraatacar, rompiendo el servicio del francés a 30 y empatando a uno. A partir de este momento los dos jugadores comenzaron a demostrar que son grandes sacadores y saben apoyarse muy bien el un buen servicio. Los dos tenistas ganaron sus tres siguientes juegos al saque sin problemas hasta que con 4-4 el francés volvió a golpear. Fue un mal juego de Tomic ya que tuvo problemas para meter el primer servicio y de nuevo a la primera Gasquet rompió a 30 y se hizo con la rotura y además iba a sacar para ganar la primera manga. Sin problemas Richard con su segunda bola de set se llevó el primer parcial por 6-4 poniendo un pie en la final.

Tomic contragolpea

El australiano sabía que tenía una gran oportunidad esta semana para volver a ganar un título y no quería perderla. En el sexto juego este no se dio por vencido a pesar del 40-0 del francés y con cinco puntos consecutivos al resto logró la rotura poniéndose 4-2 arriba. Con 5-3 en el noveno juego Tomic sacaba para mandar el partido al tercer set pero se vino abajo de repente y Gasquet logró romper, encima en blanco y puso el 5-4 recuperando la rotura. No hubo más roturas y por consecuencia, la muerte súbita decidió la segunda manga.

La muerte súbita estuvo igualada ya que en el cambio de lado ninguno de fue con ventaja, con 5-4 el australiano logró un punto al resto que le daba sus primeras bolas de set. Sin embargo, iba a ser incapaz tanto al resto como al saque de aprovecharlas y con 6-6 el desempate continuaba. Bernard esta vez sí ganó su punto al saque y logró su tercera bola de rotura, y a la tercera sí que llegó la vencida para él que logró cerrar la segunda manga y mandar el partido al tercer set tras ganar la muerte súbita por 8-6.

Gasquet superior en el tramo final

El francés estuvo intratable con su servicio durante toda la tercera manga y fue capaz de desesperar y acabar con la confianza de Tomic. En el segundo juego Gasquet logró la primera rotura y con un juego en blanco consolidó abriendo un hueco de 0-3. Los dos tenistas mantuvieron sin problemas sus juegos al servicio y ahí Richard salió muy beneficiado sabedor de que se le estaba acabando el tiempo al australiano para recuperar la rotura. Al ver que el nivel de Gasquet era increíble al servicio el australiano tiró la toalla en el octavo juego perdiendo un saque y posteriormente el partido.

El francés jugará su segunda final de la temporada tras la que disputó en Montpellier el pasado mes de febrero. Richard buscará su primer titulo de la temporada sobre una de sus superficies favoritas ante Chardy que se deshizo sin problemas del australiano Ebden. Chardy llega en un buen momento tras haber ganado el Challenger de Surbiton la semana pasada y posee una gran racha de nueve victorias de forma consecutiva.