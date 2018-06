Wawrinka vuelve a alzar los brazos

Google Plus

Stan Wawrinka cayó al número 256 del mundo la pasada semana al no poder defender con éxito su final en Roland Garros cosechada el año pasado. El suizo fue eliminado en primera ronda por García-López y perdió 1.200 puntos. Tres semanas después Stan ha vuelto a recuperar la sonrisa y a alzar los brazos en señal de victoria.

El suizo derrotó a Cameron Norrie por 6-3 y 6-2 en la primera ronda de Queen´s, sin duda la victoria más cómoda para él desde que volvió al tenis tras su lesión de rodilla en julio del año pasado. Tras dos años seguidos eliminado en primera ronda, en 2016 por Verdasco y en 2017 por Feliciano López, Wawrinka volvió a ganar en Londres y jugará la segunda ronda por primera vez desde 2015.

Wawrinka volvió a demostrar que físicamente no está en su mejor momento, teniendo muchos problemas para moverse sobre la pista pero a la hora de sacar y a la hora de golpear en estático no hay nada que reprocharle. El suizo sacó a pasear su gran servicio en los momentos complicados del primer set y con un resto directo logró su primera rotura del partido. La presión de jugar en casa parece que le estaba perjudicando a Norrie que cometió muchos errores no forzados en la primera manga, el último un revés que se le fue al pasillo y que le permitió a Stan ganar el primer set por 6-2, rompiendo el saque al final.

Norrie parecía que había comenzado el segundo set mejor, obligando a Wawrinka a sacar grandes servicios para sacar su servicio adelante. Sin embargo, los errores no forzados le volvieron a pasar factura a Norrie y el suizo logró de nuevo la rotura en el cuarto juego este vez con un error de derecha del británico. De nuevo el suizo en los momentos claves volvió a sacar su gran servicio (4-2 y 15-30) y con tres puntos consecutivos con el saque logró el 5-2. Esta vez el británico obligó al suizo a sacar para ganar pero no tuvo nada que hacer.

Wawrinka con un juego en blanco y con su saque directo número 13 del día logró llevarse la victoria cediendo tan solo cinco juegos en menos de una hora, 56 minutos exactamente. El suizo se verá las caras con el americano Querrey en la segunda ronda en un duelo de buenos sacadores. Sam derrotó al jugador invitado por la organización Jay Clarke sin problemas por un doble 6-3 en su partido de primera ronda.