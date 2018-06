Verdasco: "Cada uno es como es y yo estoy muy contento con mi carrera"

Tras su derrota ante el croata Marin Cilic en el ATP 500 de Queen's (Londres), el tenista español Fernando Verdasco atendió a los compañeros de la Agencia EFE con los que charló acerca de su carrera y de qué puede depararle el futuro.

Derrota comprensible ante Cilic: "Es de las rondas más complicadas que te pueden tocar en hierba. Hoy me ha ganado el número cuatro del mundo, actual finalista de Wimbledon y uno de los tres mejores jugadores en esta superficie. No he tenido muchas opciones, sobre todo al resto. Es un gran restador y a la mínima que no he servido con primeros servicios, ha restado muy profundo y me ha quitado la iniciativa".

Importancia del apoyo familiar: "Ellos siempre han estado conmigo, desde el principio. Siempre me ha gustado que me acompañen pero eso no quiere decir que se me haga más duro estar sin ellos y necesite que viajen conmigo, para nada. De hecho, en los últimos torneos he viajado con mis entrenadores y mi mujer. Poca gente de mi familia viene actualmente".

Dominio de los más veteranos: "Una de las razones de por qué este tipo de jugadores sigue arriba es la salud. Ahora nos cuidamos más y cada año se avanza más en temas de tratamiento de lesiones y medicina. Yo comencé a jugar hace 15 años y la edad media de los tenistas era mucho más baja que ahora. También la gestión de las emociones y la alimentación favorecen que cada vez aguantemos más años en el circuito".

Respuesta a sus detractores: "Todos estos temas me cansan, me da igual lo que piensen los demás. Yo he hecho lo que debía hacer, creo que de la mejor forma posible y he ganado cuanto he podido. Cada uno es como es y estoy muy contento de la carrera que llevo. Estoy seguro de que a mucha gente no le habría importado vivir lo que yo he vivido, no tengo nada que reprocharme".

Influencia de Nadal en el tenis español: "Un tenista como él no va a volver a aparecer en 300 años. Nunca ha existido alguien así, es uno en la historia. Acaba de ganar su undécimo Roland Garros y parece que está obligado a ganar siempre. Si no lo hace, se dirá que ha fracasado. En otros países hay jugadores que simplemente con alcanzar cuartos o semis son tratados de héroes nacionales, pero en España, o ganas o eres un fracasado".

Imposible dar siempre el 100%: "No pasa sólo en el tenis, también en el fútbol. Nosotros, como aficionados, siempre queremos que nuestros jugadores lo den todo, pero es imposible hacerlo durante todo un año. No somos máquinas, hay días mejores, otros peores, días en los que te encuentras más enérgico, otros en los que no tanto, días en los que te ves afectado por cosas extradeportivas... Hay muchas cosas que influyen en tu estado de ánimo. En el tenis es todavía más difícil, puesto que, eres tú solo contra otro. Además, sólo cobras si juegas, a diferencia de otros deportes.

Futuro a corto plazo: "Creo que todavía puedo conseguir grandes resultados, es algo por lo que lucho y entreno cada día. Puedo estar el 30, el 25 o el 20 del mundo, pero lo que quiero es continuar disfrutando y ganando partidos. No sé cuánto tiempo me queda, espero que mucho, pero sé que estoy en la fase final de mi carrera. El día en el que mi cuerpo o mi cabeza ya no aguanten, entonces comenzaré a pensar en lo siguiente".

Los jóvenes no terminan de reemplazar a los veteranos: "Nadal y Federer siguen siendo los mejores del mundo, lo cual indica que, si con 36 y 32 años, respectivamente, continúan liderando el ránking, es porque han sido y son mucho mejores que el resto, por títulos y otras muchas cosas, y porque los demás no son tan buenos como antes".

Debate sobre el nuevo formato de Copa Davis: "Sinceramente, no tengo todavía muy claro de cómo es este nuevo formato. Tengo que echarle un vistazo antes de opinar de forma clara. Lo importante es que sea bueno para los jugadores y para los fans. Si no es así, no estaré conforme. Sea como fuere, la Davis no desaparecerá. Puede que sea otro formato, pero no va a desaparecer".