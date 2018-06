Sugita sorprende en Halle

Google Plus

Un adiós prematuro. Dominic Thiem, finalista de la última edición de Roland Garros, cayó sorpresivamente ante el japonés Yuichi Sugita en la segunda ronda del abierto de Halle. El asiático aprovechó la falta de adaptación del número siete del mundo para tomar las riendas del partido y sellarlo por 6-2 y 7-5 en una hora y media de juego.

Si bien su estilo de juego no es el ideal para desempeñar en canchas de césped, por su gran jerarquía y fuerza mental y física, se esperaba mucho más por parte del austríaco. Pero el cuerpo pasa factura y Dominic no estuvo exento a ello. Luego de superar al siempre duro Mijail Yuzhny en primera rueda, Thiem pareció no tener las energías suficientes para encarar este duelo de segunda ronda. El japonés aprovechó la situación principalmente desde el servicio y encaró así una victoria de antología.

En el primer set mantuvieron los mismos porcentajes respecto al primer servicio y los puntos ganados por ellos, pero la diferencia la estableció el nipón con los jugados con el segundo saque. Allí, cuando los puntos se hacían más extensos, Sugita inclinó la balanza en su favor. El japonés ganó el 71% de esos puntos, lo que imposibilitó a Thiem de aspirar a un quiebre. El austríaco, en cambio, apenas ganó un 25% de esos puntos, lo que sembró dudas en sus juegos de saque en reiteradas oportunidades. El número 52 del mundo tuvo ni más ni menos que ocho ocasiones de quiebre, de las cuales concretó dos. En apenas 35 minutos el primer parcial quedaba 6-2 en manos de Sugita.

En el segundo parcial el orgullo floreció en Thiem, quien hizo un gran esfuerzo por emparejar el marcador. El principal cambio respecto al primer set se dio en los porcentajes obtenidos a partir del segundo saque. Pero aún en la paridad total, fue nuevamente el japonés quien tuvo más oportunidades. Aprovechó una de cinco chances de quiebre y eso le permitió llevarse la manga por un ajustado 7-5.

Esta caída del austríaco se suma a la sorpresa (o no tanto) de Alexander Zverev, quien cayó en su presentación ante el croata Borna Coric. De esta manera, el camino de Roger Federer continúa limpiándose de cara a la defensa de su corona. ¿Aparecerá Sugita en su camino? Por lo pronto, el japonés sólo dio un paso. Un gran paso.