Coric camina firme en Halle

Tras su buena puesta en escena dejando fuera de combate al segundo cabeza de serie, el local Alexander Zverev, Borna Coric sigue confirmando sus buenas sensaciones sobre pasto y ya se encuentra entre los ocho mejores del Gerry Weber Open, o lo que es lo mismo, el ATP 500 de Halle (Alemania). El croata, actualmente en el puesto 34 del mundo, tampoco tuvo excesivos problemas para deshacerse del georgiano Nikoloz Basilashvili, 'lucky loser' y 85 del ránking ATP, por 6-4 y 6-2 en una hora y veinte minutos de juego.

Coric no tuvo problemas al servicio: sólo cedió diez puntos en todo el partido y no afrontó ninguna bola de 'break' Fue un encuentro demasiado sencillo para el teórico favorito, muy concentrado en todo momento y que aprovechó la volatilidad de Basilashvili. El georgiano, como es habitual en él, se mantuvo excesivamente agresivo y muy descontrolado con los errores no forzados. Un 'break' en el tercer juego (2-1) fue más que suficiente para un Coric lanzado con su servicio (80% de puntos ganados tanto con primer servicio, 16 de 20, como con segundo, 4 de 5) y que en 39 minutos cerró el primer parcial por 6-4.

Basilashvili no cambió de táctica, al contrario. El de Tiblisi se mostró aún más agresivo pero todavía con más desorden y desacierto, cediendo su servicio nada más comenzar el segundo set con múltiples errores de bulto. Coric ejerció el tenis-control a la perfección, sin despiste alguno con su servicio y sentenciando un choque que nunca vio peligrar con otra rotura más (6-2). Después de una gira de tierra un tanto decepcionante, el croata ha vuelto a encontrar en la hierba sus mejores prestaciones y tratará de subir otro peldaño más hacia el título ante el vencedor de otro de los encuentros de octavos de final del día, que mide al alemán Florian Mayer, campeón aquí en 2016, y al italiano Andreas Seppi.