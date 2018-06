Novak Djokovic vuelve a una final

Google Plus

Novak Djokovic volverá a jugar una final casi un año después, el serbio logró llegar a su primera final de la temporada al derrotar a Jeremy Chardy en las semifinales de Queen´s. Novak jugó su última final en Eastbourne el uno de julio de 2017 donde derrotó a Gael Monfils y ganó su último título hasta el momento. Djokovic ha mostrado un gran nivel sobre hierba en este torneo, sin perder ni un solo set y ha mostrado que es el principal rival a batir en este torneo.

Djokovic derrotó a un Chardy que llegaba en buena forma tras haber ganado el Challenger de Surbiton, haber alcanzado la final en Hertogenbosch y al haber alcanzado las semifinales aquí en Queen´s. Sin embargo, el serbio fue demasiado para un francés que mostró un gran nivel con su derecha (que habitualmente es su mejor arma) y con la volea pero no fue suficiente. Djokovic 358 días después estará de nuevo en una final.

La muerte súbita decide el primer set

Ni una sola rotura y ni tan siquiera ni una oportunidad de rotura vimos en la primera manga entre estos dos. Chardy comenzó muy bien el partido logrando un passing de derecha en el primer punto pero a partir de ahí llegó el gran nivel de Novak al saque. El francés igual, cuando el serbio lograba inquietarle al resto sacaba su gran servicio y lograba puntos de saque para revertir la situación a su favor. Ninguno de los dos se mostraba muy superior sobre la pista y al llegar al 6-6 se iban a ver obligados a desempatar en la muerte súbita.

En la muerte súbita el serbio no tardó en golpear logrando el primer mini break en el tercer punto. Tras colocarse 2-1 arriba con un gran saque y un gran revés triplicó la ventaja con el 4-1. Después del cambio de lado Novak iba a lograr otro mini break con un gran golpe ganador de revés. A pesar de que el francés recuperó uno de ellos, Djokovic contó con tres bolas de set pero no fue hasta la tercera cuando pudo cerrar la primera manga. Chardy cometió un error claro de derecha y le entregó el primer parcial a un serbio que no estaba del todo contento a pesar de haber ganado. Novak se dirigió a su banquillo con gritos exigiéndose mucho más a él mismo.

Djokovic busca la rotura y la encuentra

A pesar de que el sacador mantuviera el saque en los cuatro primeros juegos, el restador estaba disponiendo de más oportunidades y en el quinto juego Djokovic contó con su primera bola de rotura. Aunque el francés con una gran volea la salvó y luego mantuvo su servicio tras conectar otra perfecta volea desde una posición muy baja y complicada. En el séptimo juego el serbio iba a contar con otra bola de rotura pero de nuevo a pesar de defenderse a más no poder el francés la salvó con un remate cerca de la red.

La rotura iba a llegar en el noveno juego, con un gran resto y una derecha cruzada iba a fabricarse dos nuevas bolas de rotura. En el siguiente punto Novak iba a meter un gran resto profundo a la zona de revés del francés que iba a ser incapaz de meter en pista. Con un gran grito y levantando el puño derecho el serbio celebró esa rotura que tanto estuvo buscando.

Vuelta a una final

El serbio no tuvo los mismos problemas a la hora de cerrar el partido esta vez como los tuvo en los dos previos ante Dimitrov y Mannarino. Con 30-15 el serbio logró un saque directo y sus dos primeras bolas de partido. A la primera con una gran derecha a contrapié sin dejar botar la pelota se llevó el partido y el pase a la final. Su primera final desde Eastbourne 2017, su primera final desde hace casi un año.

Su rival en esa final será el primer cabeza de serie Marin Cilic, el croata jugó la final el año pasado también pero fue incapaz de derrotar a Feliciano López a pesar de haber dispuesto de una bola de partido. Cilic buscará su segundo título en Queen´s tras haber derrotado en dos muertes súbitas a Nick Kyrgios. Djokovic y Cilic pelearán en la pista central por el título de Queen´s 2018.