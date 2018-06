Kvitova no acusa el desgaste y comienza fuerte en Eastbourne

Google Plus

Sin apenas descanso tras sumar su quinto título de la temporada en Birmingham, Petra Kvitova ha aterrizado fuerte en el otro gran test previo a Wimbledon, el WTA Premier de Eastbourne, en el que ha hecho su debut este mismo martes con una cómoda victoria por 7-5 y 6-3 ante la 'qualy' ucraniana Kateryna Bondarenko, 89 del mundo, en un encuentro que se ha ido hasta la hora y cuarto de duración y en el que a la tenista checa le bastó con apretar en los momentos decisivos.

Esta es la cuarta victoria de Kvitova sobre Bondarenko de seis enfrentamientos, la segunda sobre hierba tras la conseguida en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 En estos momentos, la actual número ocho del mundo rezuma confianza por los cuatro costados y hoy controló el partido a la perfección sabiendo en todo momento cuando apretar. Con un 'break' en el quinto juego, Kvitova tomó la delantera en el primer set y, pese a que no pudo cerrar a la primera con 5-4 y servicio, sí lo hizo a la segunda. Bondarenko recuperó la desventaja en el último momento pero volvió a perder la concentración y no pudo consumar la remontada. Con 6-5 a su favor, Kvitova no dio más opciones y sentenció el set con un servicio en blanco.

El segundo set siguió por los mismos derroteros que el primero. Daba la sensación de que Kvitova podía ganar el choque en cuanto quisiera y así fue. La checa se vio por detrás en el marcador (3-1) y eso fue lo que necesitó para subir nuevamente su nivel. Con un parcial de 5-0 en apenas cuarto de hora, la tercera cabeza de serie liquidó el encuentro y ya espera rival en la siguiente ronda. La ganadora del Daria Gavrilova-Agniezska Radwanska será la próxima oponente de la jugadora más en forma sobre pasto en estos momentos.