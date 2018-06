Wozniacki supera con autoridad a Barty en Eastbourne

Google Plus

Mientras muchas de las favoritas están ya entrenando en las instalaciones del All England Club de Wimbledon, la danesa Caroline Wozniacki continúa afinando su puesta a punto para el tercer Grand Slam de la temporada en el torneo Premier de Eastbourne. La número dos mundial superó en su encuentro de cuartos de final a la australiana Ashleigh Barty, tercera favorita, por 6-4 y 6-3 en una hora y 19 minutos de juego. La danesa estuvo muy seria durante todo el partido e impuso su mayor experiencia y ránking en los momentos determinantes.

No fue un encuentro brillante en cuanto a números: Wozniacki acabó con sólo ocho ganadores por 20 errores no forzados. Barty, por su parte, finalizó con 15 y 29, respectivamente​ El choque era una auténtica prueba de fuego para Wozniacki, que enfrente tenía a una de las jugadoras que mejor se desenvuelve sobre pasto, con el título de Nottingham conquistado hace apenas diez días. El respeto entre ambas tenistas marcó un inicio calmado de partido pero la intensidad fue subiendo conforme iba llegando la fase decisiva del primer set, en la que Wozniacki marcó la diferencia. La danesa salvó un 'break point' en el séptimo juego y supo leer perfectamente el momento del partido para romper en el décimo y llevarse el primer set por 6-4. Barty, que hasta ese momento sólo había cedido tres puntos con su servicio, falló cuando no debía y regaló su servicio y el set con una doble falta.

Wozniacki muestra su ránking

De no haber apenas oportunidades de 'break' en el primer set se pasó a todo lo contrario en el segundo. Barty rompió en dos ocasiones adelantándose por 1-0 y 3-2, respectivamente, pero el mayor saber estar de la número dos del mundo terminó prevaleciendo. En su segunda ocasión, la australiana tampoco pudo confirmar su ventaja y eso terminó por hundirla a nivel mental. Al igual que en el primer parcial, Wozniacki olió sangre y se fue directa hacia la victoria. Con un parcial de cuatro juegos consecutivos, la primera favorita del torneo cerró el encuentro por 6-3 y se mete en semifinales con más confianza que nunca.

La de Odense buscará su tercera final del año, tras las del Open de Australia y Auckland al principio de la temporada, y la segunda consecutiva en este mismo torneo (cedió el año pasado ante Karolina Pliskova) ante la ganadora del último encuentro de cuartos de final que medirá a la alemana Angelique Kerber frente a la rusa Daria Kasatkina.