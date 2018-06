Zverev se queda con un partido plagado de errores

La hierba de Eastbourne parece que le sienta bien a Mischa Zverev, hoy venció por un doble 6-3 al joven canadiense Denis Shapovalov en tan solo una hora y veintidós minutos de juegos. Un partido que tuvo la característica particular que en los dos set, los tres primeros juegos fueron sin éxito para los sacadores.

En el primer set, Zverev tuvo principalmente la colaboración de Shapovalov donde no tuvo un buen porcentaje de primeros servicio y tuvo un alto porcentaje de errores no forzados. Un ejemplo de ello fue el primer game donde el canadiense cometió tres dobles faltas y permitió además que Mischa se meta en la cancha y defina en la volea quedándose con el primer juego.

Shapovalov tuvo la oportunidad de volver al partido, ya luego del quiebre jugó un muy buen juego de devolución, puso en problemas al alemán no permitiendo que haga su juego de saque y volea, recuperando el saque rápidamente. Ese juego podría haber sido el despegue pero, no fue así y luego de arrancar con buen pie el juego de saque siguiente, jugó muy apurado, no eligiendo bien el momento de pegarle fuerte a la pelota y por ello sus errores no forzados le permitió a Zverev volver a quebrar.

Tras ello el alemán controló las acciones del set y fue así que en el noveno juego le quebró en cero el saque al canadiense quedándose con el primer parcial. Un set en el cual Mischa logró imponer su juego de saque y volea, y en el que Shapovalov estuvo muy acelerado, cometiendo muchos errores no forzados.

El segundo set fue el reino del quiebre de saque, los dos sacaron muy mal y el afortunado en quedarse con la segunda manga fue nuevamente Zverev. Y es así que fue un caso de fortuna, ya que no solamente sacó mal, sino que además cometió errores en la volea, una de sus armas predilectas.

Por ello pareció en el primer juego del set que el joven canadiense podía remontar el partido, ya que cerró rápidamente el quiebre provocando, con devoluciones bajas que Mischa cometa varios errores en la volea y fue así que se quedó con el quiebre. Pero el norteamericano no estuvo fino en ningún momento del partido y por ello tras tener dos oportunidades de quiebre el alemán desaprovechadas, en la tercera tras un error de revés casi infantil del canadiense, se recuperó el servicio.

A Shapovalov no le funcionaba el revés y a Zverev la volea, no era el partido que ambos habían planeado jugar, por ello ninguno de los dos se sentía seguros en la cancha, y fue así que nuevamente el alemán no estuvo seguro con su saque, volvió a ser sorprendido subiendo a la red y cedió su servicio.

Con el 2-1 a su favor, Shapovalov le dio tregua por un par de juegos a su descontrol, gano su servicio y estuvo a punto de quebrar el saque de su rival luego de desperdiciar tres puntos de quiebre, pero en el sexto juego después de no haber podido quebrar el saque del alemán, al canadiense lo atrapó nuevamente su descontrol y fue así que de tener la posibilidad de ponerse 4-2, por errores propios cedió nuevamente su servicio y permitió que Zverev iguale en tres las acciones.

Desde ese momento ya el alemán tomó el dominio del partido, confirmó el quiebre, volvió a quebrarle el saque en el octavo juego y cerró en quince el noveno juego, quedándose así con la segunda manga y el partido.

Hoy Shapovalov demostró nuevamente su inmadurez, porque ni en los momentos cuando el partido estaba a su disposición, logró encontrar su juego, el revés no corrió como es habitual en el joven canadiense y a eso le sumó varias dobles faltas que lo llevaron a perder el partido.

Zverev, logró en el peor momento del partido sostener su saque, y cuando tuvo su oportunidad la capturó. Pero hoy la volea no funcionó bien, no logró hacer dos puntos seguidos de saque y volea, y por momento se hizo muy predecible su plan de juego. En la ronda siguiente, se enfrentará ante el kazako Mikhail Kukushkin o al británico Kyle Edmund, por un lugar en la final, en el torneo previo a Wimbledon.