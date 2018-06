Mischa Zverev supera a un combativo Kukushkin

Google Plus

El alemán Mischa Zverev sigue demostrando por qué es uno de los tenistas más temibles durante la temporada de hierba. El hermano mayor de la saga alemana jugará mañana la final del ATP 250 de Eastbourne después de superar al kazajo Mikhail Kukushkin en dos sets (7-6(9), 6-4) tras dos horas de encuentro.

Aunque el jugador kazajo llegaba a estas semifinales con grandes victorias frente a David Ferrer y Kyle Edmund, el partido de hoy no tendría nada que ver con las rondas anteriores, teniendo enfrente a un rival con un estilo de juego muy difícil de contrarrestar en esta superficie. Además, el partido no empezaba nada bien para los intereses de Kukushkin, que cedía su saque en los primeros compases del primer set. A pesar de que Zverev no estaba mostrando un gran nivel al servicio, conseguiría mantener la ventaja hasta el tramo final del set. Pero cuando servía para adjudicarse el parcial por 6-4, su rival encontraría al fin un resquicio para volver a igualar el marcador. Tanto uno como otro tuvieron más oportunidades de break antes del desempate, que también tuvo un desarrollo y un final muy emocionante, con bolas de set para ambos, aunque finalmente sería Zverev quien se lo acabaría llevando por 11-9.

El hecho de remontar el set para terminar perdiéndolo de forma tan ajustada hizo mella en Kukushkin, que nuevamente se vería por detrás en el marcador desde el inicio del segundo set, aunque esta vez recuperaría la desventaja con mucho más margen y holgura. Se esperaba otro final de set apretado, pero en el noveno juego, Zverev se colocó con un 0-40 que no desaprovechó para romper el saque de Kukushkin y sacar a continuación para cerrar el encuentro.

El rival de Zverev en la final será otro viejo conocido que regresará a una final ATP tras seis años de ausencia. Se trata de eslovaco Lukas Lacko, que venció en la otra semifinal a la gran sensación del último Roland Garros, el italiano Marco Cecchinato, también en dos mangas (6-3, 6-4).