Nadal: "Ojalá pudiera encontrarme con Federer, pero tengo que pensar en el día a día"

Queda solo un día para que dé comienzo el tercer Grand Slam del año, Wimbledon, y como es tradición en los días previos al inicio del evento, los mejores tenistas del mundo han pasado por sala de prensa para explicar sus sensaciones de cara al torneo.

Uno de ellos fue Rafa Nadal. El número uno del mundo declaró ante los medios de comunicación que sería muy bonito cruzarse con Roger Federer en una hipotética final, pero que todavía no puede pensar en eso. "Ojalá pudiera encontrarme con él, eso significaría que estoy en una final de Wimbledon siete años después. Pero ahora mismo no puedo pensar en eso. Llego corto de preparación, lo que no quiere decir que no haya sido mala, simplemente que ha sido escasa. No puedo estar pensando en Federer, trato de concentrarme en el día a día y no en los rivales que no están por mi parte del cuadro", subrayó el manacorí.

Como bien ha reconocido, Nadal llega a Wimbledon con tan solo un par de partidos de rodaje, dos exhibiciones ante el australiano Matthew Ebden y el francés Lucas Pouille en Hurlingham, con una victoria y una derrota, respectivamente, además de haber entrenado unos cuantos días en las instalaciones del Mallorca Open. "Me encuentro bien. Hay que ver cómo voy pasando los días. Cada uno de ellos es una prueba para mí y cada vez estoy mejor, lo cual es uno de los objetivos que siempre tienes para llegar lo mejor posible a un torneo. Pese a ello, tengo que seguir mejorando porque no estoy aquí simplemente para jugar un torneo, sino para conseguir un gran resultado", reconoció el once veces campeón de Roland Garros.

Cambiando de tercio, Novak Djokovic y Juan Martín del Potro han sido los primeros tenistas confirmados para la segunda edición de la Laver Cup, el torneo de exhibición que representantes de Europa y América disputan por equipos en el mes de septiembre). Al tener las semifinales de la Copa Davis ante Francia una semana antes, Nadal no sabe todavía si podrá acudir o no al torneo, que este año se celebrará en Chicago. "Ahora mismo, mi máxima prioridad es Wimbledon. Después tendré la gira americana y el US Open. La Copa Davis siempre es un gran objetivo, me gustaría jugar las semifinales y espero llegar en buena forma para ello. Lo que vaya a pasar después, no tengo ni idea, falta mucho todavía", aclaró.

Finalmente, el segundo cabeza de serie del cuadro analizó a su primer rival, el israelí Dudi Sela, destacando que será "complicado" pero que los entrenamientos lo ayudarán a seguir progresando. "Hay que intentar coger buenas sensaciones. Creo que estoy en una buena línea de juego y hay que mantenerla", expresó.