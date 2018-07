Plácido debut para Raonic en Wimbledon

Tras pasar por un auténtico calvario por culpa de las lesiones, Raonic volvía a demostrar su verdadero nivel sobre césped, la superficie que mejor se le da. Sin embargo, tras estar cosechando una exitosa gira sobre hierba, el 21 de junio, en octavos del ATP 500 de Londres se tuvo que retirar por molestias. Consciente de que en menos de dos semanas empezaba Wimbledon, el tercer Gran Slam de la temporada y no solo el único sobre hierba, sino, el que pone fin a esta gira, decidió reservarse hasta la fecha y ofrecer su mejor nivel.

El primer set lo empezó enchufadísimo Raonic. Se llevó el primer juego a cero y en el siguiente consiguió su primera bola de ‘’break’’. Broady no se mostraba sólido al saque, se movía muy lento por la pista y sus golpes no eran precisos. Sin embargo, tras salvar ese primer ‘’break’’, fue ganando confianza y comenzó a plantarle cara a un Raonic que era capaz de lo mejor y de lo peor, metía un saque directo y en el siguiente saque hacia doble falta, conseguía un puntazo con una dejada y su próxima dejada no llegaba ni a la red… debido a esto, la igualdad fue la tónica dominante del primer set, ambos tenistas cerraban con facilidad sus puntos, sin dar demasiadas opciones al rival y con tan solo una oportunidad de ‘’break’’. Llegaban así al decimosegundo juego, teniendo Broady la oportunidad de forzar el ‘’tie-break’’. Pero fue aquí, en el momento más decisivo, cuando Raonic, tirando de experiencia, puso el marcador 15-40 a su favor. Broady lo intentó pero no fue capaz de devolver un gran resto de Raonic perdiendo así el primer set.

Después de la igualdad del primer set, Broady no pudo mantener el nivel ofrecido y se vino abajo. Raonic comenzó a encadenar aces, movía la pelota de lado a lado y probaba continuamente a hacer dejadas. Ya en el segundo juego, consiguió romperle el servicio a Broady y ponerse 0-2 en el marcador en tan solo ocho minutos. A excepción del quinto juego en el que Broady forzó el ‘’duce’’ en dos ocasiones, Raonic lo dominó como quiso, seguro y potente al saque y a la hora de restar, consiguiendo llevárselo por 0-6 en 24 minutos.

El tercer set comenzó de la misma manera que había acabado el segundo. Se había roto la igualdad del partido y ahora era Raonic el que dominaba con solvencia el juego. Volvía a romperle el juego a Broady en la primera oportunidad que tuvo para ponerse 0-2 y, a partir de ahí se dejó llevar. En el cuarto juego, tras haber perdido los últimos diez juegos, y tras ir 15-40 abajo, Broady consiguió salvar tres ‘’break points’’ para conseguir su primer juego, juego que no le valdría para nada ya que Raonic decidió acabar por la vía rápida, sumar su siguiente punto de saque y conseguir otra rotura más para el saque de Broady, acabando el set 1-6 en 25 minutos.

Raonic no se mostró tan sólido como en otras ocasiones, tuvo tan solo un 54% de éxito en el primer servicio, sin embargo, consiguió un total de 19 ‘’aces’’. Consiguió 6/11 puntos de break por cero de su rival y solventó el partido en una hora y 31 minutos. En segunda ronda le esperará el australiano John Millman.