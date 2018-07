Carreño sigue sin encontrar buenas sensaciones en la hierba cayendo ante Albot

Google Plus

Carreño no consigue su primera victoria sobre hierba, desde que lo intentó por primera vez en estas mismas pistas hace cuatro años ante David Ferrer. Es su cuarta participación en Wimbledon, además de haber jugado dos veces en Nottingham (2015 y 2016), y aún no ha podido comprobar el sabor de la victoria sobre el tapiz verde. Cuando el juez de silla decidió parar el encuentro, Carreño suspiró porque no encontraba el juego capaz de superar a Albot, especialmente con su derecha, errática y sin tino. Pero en la continuidad del partido el moldavo cerró rápidamente sin dejar que Pablo pueda recuperarse.

El comienzo del partido, no mostró a ninguno de los dos jugadores seguros, ambos se quebraron mutuamente sus servicios, y fue el español el que mejor salió parado, ya que primero Carreño se quedó con el saque del Radu en el segundo juego del set, a continuación lo hizo Albot, para que luego nuevamente el jugador ibérico logre luego de una dura batalla recuperar la ventaja tras tener previamente cuatro oportunidades de quiebre.

Con el 4-1 a su favor el español logró sacar adelante sus juegos de servicio, sin holgura ya que en el quinto y séptimo juego tuvo problemas para sostener su servicio, con tres posibilidades de quiebre para Albot. Gracias a no ceder el servicio, Carreño consiguió quedarse con la primera manga, un parcial muy sufrido, donde pudo salir adelante jugando más con garra que con juego y aprovechando que el moldavo también estuvo errático en los momentos más importantes.

En el segundo set, todos los problemas que tiene Pablo para desplazarse en el césped aparecieron, ya que el rumano sin contemplaciones, le quebró el servicio con muy buenas devoluciones, forzándolo a cometer errores no forzados, en el segundo, cuarto y sexto juego, cerrando el mismo en cero y sin haber pasado sofocones con su servicio.

El tercer parcial mostró una mejoría en el juego del español, fue directo ante un rival inferior en cualquier otra superficie, pero que se adapta muy bien en el césped. Por ello bien plantado, con mucha profundidad Carreño quebró en el décimo juego para sacar para set, pero nuevamente los problemas ya psicológicos que tiene en la hierba volvieron a resurgir y no pudo sostener el quiebre y cedió otra vez su servicio. Tras quebrarse los dos, el parcial se dirigió a la muerte súbita, donde esta vez sí se mostró la clase de tenis que tiene el español y en puntos cortos (miniquiebres), logró ser más preciso quedándose con el tercer set.

Nunca mejor le pudo haber llegado la oscuridad a Pablo, porque desde el comienzo del cuarto juego hasta que se suspendió el partido por falta de luz, no jugó para nada bien, no estuvo firme con su servicio, cediéndolo dos veces en el cuarto set para caer por 6-2 y luego en el quinto y definitivo ya con Albot cerrando sus juegos de saque en cero, cedió el tercer juego, para que se suspenda el partido cuando su rival ya se encaminaba a quedarse con el triunfo.

La reanudación del partido fue aún peor para el español de lo que había jugado en la tarde noche del lunes, y por ello el Radu con suma autoridad, haciéndose fuerte con su servicio cerro en uno el set y logró atravesar la primera ronda. En la segunda lo espera el esloveno Aljaz Bedene, ganador ante el británico Cameron Norrie, por 4-6, 7-6 (4), 7-6 (4) y 6-4.