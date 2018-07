Del Potro avanza sin problemas

Google Plus

Juan Martín Del Potro ha sido el encargado de abrir la segunda jornada de partidos de primera ronda en Wimbledon. El argentino ha conseguido su primera victoria en tierras británicas frente a un jugador incómodo como Peter Gojowczyk. A pesar de jugar un buen partido, el alemán no podido ni siquiera sacarle un set al jugador de Tandil, que ha necesitado algo menos de dos horas para clasificarse para la segunda ronda (6-3, 6-4, 6-3).

Tras levantar un 0-30 en el juego inicial del encuentro, el quinto cabeza de serie ha empezado a dominar el juego de manera bastante cómoda y las primeras opciones al resto no han tardado en llegar. Tras errar la primera en el cuarto juego, ha sido finalmente en el sexto cuando Del Potro ha conseguido el primer break, que a su vez ha sido suficiente para terminar ganando la primera manga.

Pese a verse por detrás en el marcador, Gojowczyk no se ha venido abajo en ningún momento y en el segundo parcial ha puesto en problemas a un Del Potro que no encontraba la regularidad en sus golpes. Con 4-3 a favor de Gojowczyk, el argentino se complicó la vida cediendo dos puntos de rotura a su rival que bien pudieron cambiar por completo el rumbo del partido. Sin embargo, Del Potro no solo las solventó, sino que además aprovechó la inercia para romper el saque del alemán en el juego siguiente para terminar llevándose la segunda manga por 6-4.

Sin duda el golpe fue demoledor para Gojowczyk, más por la forma que por el hecho de perder el segundo set, y eso lo acusó demasiado en el tercero. Cedió hasta seis puntos de rotura en los tres primeros juegos al servicio, de los cuáles Del Potro solo aprovechó uno, aunque sería más que suficiente para sentenciar el encuentro y meterse en la siguiente ronda.

El siguiente rival de Del Potro será Feliciano López. El toledano evitó así un duelo argentino en segunda ronda, ya que venció a Federico Delbonis, también en tres mangas (6-3, 6-4, 6-2).