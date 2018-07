Serena Williams regresa con victoria a la pista central dos años después

La pista central del All England Club de Wimbledon volvió a disfrutar de la presencia de Serena Williams. Dos años después de su séptimo triunfo en la hierba londinense, la estadounidense cerró el telón a la tercera jornada de competición en la pista central con una cómoda victoria sobre la búlgara Viktoriya Tomova por 6-1 y 6-4 en una hora y seis minutos de duración.

Williams terminó con 24 golpes ganadores por 16 errores no forzados. Además, realizó 16 subidas a la red llevándose 14 puntos Pese a que todavía no se encuentra en su máximo pico de forma, sobre todo en lo que a desplazamientos laterales se refiere, la menor de las hermanas Williams no encontró demasiada oposición en Tomova. La búlgara, 135 del ránking WTA y procedente de la previa, notó desde el inicio la fuerte presión de medirse a una de las más grandes de toda la historia. Sufriendo lo indecible con su servicio, Tomova no aguantó las embestidas de Williams, que en 23 minutos se llevó la primera manga por 6-1 tras dos roturas de saque consecutivas.

La tenista de Sofía ofreció mejores prestaciones en el segundo set, pero la diferencia en el servicio de ambas seguía siendo insalvable. Tras salvar tres bolas de rotura, Tomova inició la manga por delante pero enseguida volvió a ceder su servicio ante el empuje de Serena (2-1). El único momento complicado que vivió la estadounidense en todo el partido fue al consolidar el 'break', teniendo que afrontar la única bola de rotura que dispuso su rival en el encuentro. El servicio salió al rescate de Williams, que salvó su servicio y buscó otro 'break' para sentenciar definitivamente el partido.

No lo logró, pero tampoco le hizo falta, puesto que mantuvo sus turnos de saque con facilidad hasta el final (6-4). En tercera ronda, la 25ª favorita del cuadro tendrá, a priori, su primer choque de envergadura en la presente edición de Wimbledon, midiéndose a la ganadora del Tatjana Maria-Kristina Mladenovic. Hay que recordar que Maria fue la verdugo de la ucraniana Elina Svitolina en la primera ronda y que además, viene de ganar en la hierba de Mallorca hace apenas dos semanas.