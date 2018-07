Wawrinka sigue sin encontrarse

Wawrinka volvió a demostrar que se equivocó regresando tan temprano al tenis, el suizo sigue sin encontrarse y su físico no está nada bien. La victoria ante Dimitrov parecían ser síntomas de mejora pero esto ha demostrado que no cambió nada, Stan sigue siendo un jugador débil en la pista, con muchos problemas para moverse y con poca efectividad. El suizo perdió esta vez con Fabbiano en la segunda ronda y lo hizo además en sets corridos, el italiano fue superior y la extrema fortuna que tuvo al final de la primera manga le ayudó mucho.

Primer set con mucho movimiento

El suizo comenzó el partido con problemas al servicio, tuvo que salvar dos bolas de rotura con dos buenos servicios y finalmente sacó el juego adelante, eso sí con más apuros de lo previsto. El italiano mantuvo su primer saque en blanco y en el juego siguiente Wawrinka volvió a tener algún problema con el saque pero gracias a un saque directo mantuvo su saque y siguió por delante. Un comienzo algo flojo para un gran sacador como es el suizo, algo parecido a lo que le pasó en la primera ronda ante Dimitrov.

Tras unos cuantos juegos que pasaron sin pena ni gloria en el noveno volvió la emoción donde Wawrinka tuvo de nuevo que salvar una bola de rotura y lo hizo con un gran saque. Fabbiano hizo un gran juego pero los errores le pasaron factura y no le permitieron llevarse la primera rotura del partido. El italiano vivió sus primeros problemas con el saque en el décimo juego, sacando para mantenerse en el set pero tras darle la vuelta a un 0-30 logró empatar a cinco. Sin roturas en todo el set, la primera manga se iba a decidir en la muerte súbita.

Fabbiano comenzó realmente mal la muerte súbita perdiendo dos veces su saque y dándole a Wawrinka una ventaja de 5-1. Stan con un saque directo iba a lograr cuatro bolas de set al poner el 6-2. Sin embargo, el italiano salvó las cuatro, la última con un toque en la cinta de la red teniendo mucha fortuna. Fabbiano se adelantó en la muerte súbita con el 7-6 pero no pudo aprovechar su primera bola de set. Aunque el italiano se iba a acabar llevando la primera manga con su segunda oportunidad logrando un gran passing de revés. Gran remontada de Fabbiano que nunca dejó de creer.

Fabbiano duplica la ventaja

El italiano logró comenzar bien el segundo set y siguió mostrando un gran nivel y la recompensa fue la rotura conseguida en el sexto juego. El suizo le dio la vuelta a un 0-30 pero un error y un gran revés del italiano le pusieron las cosas difíciles a un Wawrinka que perdió por primera vez su saque con un nuevo error. Fabbiano necesitó salvar una bola de rotura en el siguiente juego pero acabó consolidando. Dos juegos después el italiano cerró la segunda manga por 6-3 de nuevo con otro error del suizo. Fabbiano estaba muy cerca de una de las victorias más importantes de su carrera.

Stan desperdicia sus oportunidades de nuevo

El suizo comenzó mal la tercera manga perdiendo su servicio a las primeras de cambio pero en el sexto juego logró recuperarlo y empató el partido a tres. Antes de llegar a la muerte súbita el partido se detuvo por lluvia en el duodécimo juego y hasta el día siguiente no se reanudó. Wawrinka en la muerte súbita contó de nuevo con dos bolas de set pero una gran derecha de Fabbiano y un error suyo de revés no le permitieron recortar distancias. Tras el cambio de lado Stan se fue del partido, cometió dos errores más de revés y perdió un partido más esta temporada. Esta vez la mala fortuna y la poca eficacia le costaron muy caro a un Wawrinka que además de no estar bien no da síntomas de mejora.