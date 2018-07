Paire lo da vuelta y continua con su sueño en la Catedral del Tenis

Google Plus

Siendo el segundo enfrentamiento entre ambos y el primero sobre césped (este año en el Mutua Madrid Open Denis ganó por 7-6 4-6 6-4) Shapovalov y Paire irían en busca de la tercera ronda de este Wimbledon 2018. Mientras que para Denis es su primera vez en esta ronda y es su segunda participación en este Grand Slam como profesional (en 2017 cayó en primera ronda ante el polaco Jerzy Janowicz por 4-6 6-3 3-6 6-7 y en 2016 fue campeón de Junior al vencer al australiano Alex de Minaur por 4-6 6-1 6-3), Paire está disputando su noveno Wimbledon e intentará superar lo realizado el año pasado (perdió en los Octavos de Final ante Andy Murray por 6-7 4-6 4-6).

Denis para avanzar a esta fase, viniendo de caer en los cuartos de final de Eastbourne ante el alemán Mischa Zverev por 3-6 3-6, tuvo que derrotar en su primer partido al francés Jeremy Chardy 6-3 3-6 7-5 6-4. Paire por su parte, habiendo sido derrotado en los octavos de final de Halle de la mano del suizo Roger Federer por 3-6 6-3 7-6, le ganó al oriundo de Taipéi Jason Jung 7-5 7-6 6-4.

Shapovalov golpea primero

Con la Pista Número Tres llena de fanáticos de varias nacionalidades, Shapovalov y Paire estaban listos para dar rienda suelta a su encuentro. El canadiense tras abrir de manera positiva con su servicio (1-0), daría vuelta un 0-30 y aprovecharía sus dos break points para quedarse rápidamente con el saque del francés (2-0). Paire intentaría recomponerse yendo a por su rival pero Denis confirmaría el quiebre para ponerse en ventaja de 3-0 y en uno de los juegos más largos del partido (donde Benoit tuvo que defender seis oportunidades de quiebre), Shapovalov volvería a vulnerar el servicio del francés poniéndose en ventaja de 4-0.

Siendo la tercera vez que Paire comenzaba el game al frente por 15-0, éste nuevamente se mostraría débil para defender esa mínima ventaja y Denis aprovecharía su chance para quedar a un paso del primer set (5-0). Realizando un juego perfecto (40-0) y con triple set point, a Shapovalov no le temblaría el pulso y cerraría el set sin perder ningún game (6-0)

Paire no se rinde

Con el primer parcial en el pasado, Paire sabía que iba a tener que pensar una estrategia para frenar al canadiense e intentar ir a por la remontada. Luego de comenzar con el pie izquierdo (Denis 1-0 manteniendo su servicio), el francés conseguiría anotar su primer game en todo el partido llegando a la igualdad en 1-1. Sorprendiendo al canadiense, Paire no desperdiciaría sus tres oportunidades de quiebre y lograría dar vuelta el marcador por 2-1. Tras confirmar su remontada evitando un break point a favor de Shapovalov (3-1), el canadiense descontaría en 3-2 dejando en claro que tiene cero intenciones de darse por vencido.

Levantando un 0-15, Benoit continuaría adelante en el set por 4-2 y en él, ahora sí, juego más largo del partido (donde Shapovalov defendió cuatro break points), el francés se quedaría con el saque del canadiense para encontrarse con una ventaja de tres games (5-2 Piare). Casi sin pestañar, Paire se levantaría de un 0-15 y no dejaría pasar su set point para poner en tablas el encuentro (6-2)

El quiebre ayuda al francés

Llegando a la hora de partido y con un set por lado, ambos tenistas sabían que iban a tener que seguir dejando todo en el césped para no tener que decirle adiós a la catedral del tenis. Por tercera vez en el partido, Shapovalov se pondría arriba por 1-0 al iniciar el set con su servicio. Al igual que en el segundo set, Paire lograría el empate en 1-1 pero sería Denis quién tomaría ventaja de 2-1 rápidamente y el francés volvería a poner en tablas al marcador por 2-2.

Dejando atónitos a los fanáticos, Benoit daría vuelta un 0-40 para lograr su tercer quiebre (3-2) y minutos después se alejaría en 4-2 confirmando que no se rinde frente al canadiense. A continuación, Denis achicaría distancias ganando su saque para no perder las esperanzas (4-3), Paire marcaría el 5-3 y Shapovalov volvería a descontar en 5-4 para no perderle pisada al francés. Sin embargo, las esperanzas de Shapovalov por quedarse con el tercer set, se verían frustadas cuando Paire aprovecharía su servicio y con dos set points firmaría la remontada del partido (6-4).

Paire usa el tie break para ser verdugo de Denis

El cuarto set daría inicio con ambos ya mostrando cansancio pero dejando en claro que quieren seguir luchando por el tercer Grand Slam del año. De nuevo Shapovalov comenzaría anotando el 1-0 gracias a su saque y Paire sin problemas marcaría el 1-1. El francés tendría un break point para ponerse rápidamente en ventaja pero Denis lo defendería y continuaría arriba por 2-1. Tras la igualdad en 2-2 por parte Benoit, Shapovalov realizaría un game perfecto y así anotaría el 3-2 a su favor. Continuando con esta seguidilla de juegos sin quiebres (Paire de nuevo alcanzaría poner en tablas al marcador en 3-3, Shapovalov 4-3, Paire 4-4 sin complicaciones y 5-4 Shapovalov dando vuelta un 0-15), llegaría el momento en donde el canadiense dejaría pasar su décimo break point (equivalente a un set point) y el francés conseguiría defender su saque (5-5).

Nuevamente Shapovalov evitaría la caída de su servicio (6-5) pero Benoit mandaría la definición a la muerte súbita al anotar el 6-6. El tie break empezaría a favor del canadiense que luego de poner el 1-0 y de que Paire igualara en 1-1, conseguiría quebrar al francés y ponerse arriba por 2-1. Para la desazón de Shapovalov, Paire golpearía tres veces y se afirmaría en el camino a quedarse con el encuentro (2-2, 3-2 quebrando y 4-2 con su saque). Denis sin quedarse atrás le devolvería el favor adueñándose del 3-4 pero el francés recurriría nuevamente a los “tres golpes” para sentenciar su victoria y eliminar a Shapovalov (5-3, 6-3 quebrando y 7-3 con su servicio, 7-6 en el set). De esta manera el francés Benoit Paire, tras dos horas con dieciséis minutos, se clasificó a la tercera ronda de Wimbledon y se verá las caras con el ganador del encuentro entre el argentino Juan Martín Del Potro y el español Feliciano López.