Alexander Zverev es salvado por la campana en Wimbledon

Taylor Fritz y Alexander Zverev llegaban a la Cancha 1 de Wimbledon en busca de avanzar a la tercera ronda del torneo. En 2016, Zverev y Fritz se enfrentaron en la R32 en Washington, el alemán se llevó el encuentro por 6-4 y 6-2. Al igual que hace dos años, Zverev ganó el partido por 6-4, 5-7, 6(0)-7, 6-1 y 6-2 en poco más de tres horas y terminó avanzando a la tercera ronda de Wimbledon.

Quiebre tempranero

Taylor Fritz abrió el partido con su servicio, los puntos comenzaron a ser largos debido a la similitud de su pegada y durante el segundo juego, Fritz tuvo doble oportunidad de quebrar al alemán, pero Zverev salvó ambas y mantuvo. “Sascha” comenzó jugando muy atrás, y a pesar de leer bien los drop shots de Taylor, no alcanzaba a llegar. Sin embargo, Alexander estuvo atento en las devoluciones y el quiebre llegó de manera rápida en el tercer game. Después de perder el servicio, Fritz no tuvo oportunidad de recuperarlo porque Zverev no lo permitió. Cuando el alemán metía primeros (59%) ganaba la mayoría de los puntos (82%), a pesar de que, Fritz consiguió un mejor porcentaje en su primer servicio (63%) y más puntos ganados (87%), el quiebre tempranero condicionó el parcial, 6-4 en 31 minutos para Alexander Zverev.

Al inicio del segundo parcial, Zverev lucía más cómodo que Fritz sobre el pasto y tenía una mejor devolución. En el quinto game, Fritz salvó break con un imparable ace; mientras que “Sascha” hizo lo propio en el octavo. Para mantener su servicio, Fritz hizo un drop shot perfecto, casi rozando la red, que Zverev leyó bien, pero seguía muy lejos de la red para alcanzar a salvarlo. 6-5 y todo parecía que se iría a tie break, pero Taylor Fritz tuvo doble oportunidad de llevarse el parcial tras una doble falta de Zverev, el de 21 años salvó el primero con un tiro a la contrapierna, pero no pudo salvar el segundo con un tiro a la red. 7-5 a favor del estadounidense en 43 minutos, a pesar de que Zverev mejoró notablemente su porcentaje (70%) en primeros.

Resbalón en picada

La primera oportunidad de quiebre llegó en el quinto juego, pero Zverev no pudo concretarla por un resbalón. Después de eso, Fritz ganó un punto importante tras un rally largo y cerró el game a su favor. En el quinto servicio del estadounidense, Alex tuvo una nueva oportunidad de imponerse en el marcador, pero Fritz seguía sin ceder ni un poco. El de California parecía leer mejor los puntos del partido teniendo set point a su favor, pero Zverev supo cómo responder a los momentos de tensión, donde un error podía salir caro. El tercer parcial se decidiría en tie break y en ese momento, “Sascha” no pudo resolver. Taylor Fritz terminó llevándose el set por 7-6(0).

Salvado por la campana

El cuarto parcial tuvo que esperar, debido a la suspensión por falta de luz. Durante la final de Roma ante Nadal, el español terminó beneficiándose de la pausa y remontando quiebre. En esta ocasión, la suerte parecía que lo iba a beneficiar a él. Zverev inició al servicio y de manera rápida consiguió el primer quiebre (3-1), manteniendo la confianza, manteniendo su nivel, encontró el doble quiebre (5-1) y tan solo en 21 minutos, terminó el set con su servicio (6-1). Taylor Fritz, a diferencia del día anterior, empezó lento y distraído, no tenía la misma intensidad, sin meter primeros (60%) y con solo 9 tiros ganadores.

Fritz inició al servicio en el último parcial salvando dos puntos de quiebre, en su siguiente turno, le daba a Alexander Zverev doble oportunidad de quiebre con un error no forzado, pudo salvar el primero, pero no el segundo (2-1). “Sascha” no tuvo problemas con su servicio. A diferencia de los primeros tres parciales, se llevó los puntos más largos, imponiéndose 4-2 después de 3 horas de partido. 46 errores no forzados de Fritz, casi el doble de Zverev. En el séptimo game, Taylor salvó tres oportunidades de quiebre, pero en nueva oportunidad para el de 21 años, Fritz cedía nuevamente su servicio. Alexander, mucho más cómodo, con una actitud diferente, hoy le salía todo y se llevó por 6-2 en el último parcial.

El alemán avanza por tercera ocasión consecutiva a la tercera ronda de WImbledon. En R32 se enfrentará por primera vez a Ernests Gulbis, quien viene de vencer por 2-6, 6-4, 6-3, 1-6 y 6-3.