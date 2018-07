Bencic acaba con las esperanzas de Carla Suárez en Wimbledon

Google Plus

El tenis español se ha quedado sin representación femenina en Wimbledon. La última superviviente, la grancanaria Carla Suárez Navarro, cedió en la tercera ronda ante la suiza Belinda Bencic, 56 del mundo, por 6-1 y 7-6(3) y no podrá disputar la segunda semana del Grand Slam británico por tercera vez en su carrera.

25 golpes ganadores y 18 errores no forzados por parte de Bencic. Carla se quedó en 21 y 19, respectivamente La española fue a contracorriente durante la mayor parte del partido, debido, principalmente, a sus pobres números al servicio. Bien es sabido que es la parte más débil de su juego, pero con un 31% de puntos ganados con primero y un 27% con el segundo no se va a ninguna parte. Bencic aprovechó la sangría al servicio de Suárez para romper hasta en cuatro ocasiones su servicio. Hasta mediados del segundo set, la pupila de Marc Casabó y Óscar Serrano no fue capaz de llevarse ninguno de sus turnos de saque.

Precisamente y ya con 6-1 y 3-0 en contra, la española pudo por fin, al sexto intento, llevarse su primer servicio del partido. Fue hacerlo, y el partido, hasta entonces controlado con puño de hierro por Bencic, cambió por completo. A la helvética le entró ansiedad por querer cerrar el encuentro por la vía rápida y eso hizo que comenzara a acumular errores no forzados. En poco tiempo, Carla había pasado d estar pie y medio fuera del torneo a poder forzar el tercer set.

Pero en el momento decisivo, el servicio volvió a fallar a la 25ª cabeza de serie del cuadro, que dispuso de dos opciones, con 5-4 y 6-5, para llevarse el segundo parcial. No lo hizo y lo acabó pagando en una muerte súbita que Bencic jugó con más determinación y en la que se terminó imponiendo por 7-3.

De esta manera, este año no habrá representación femenina en la segunda semana del tercer Grand Slam de la temporada. Bencic, por su parte, vuelve a unos octavos de final de un 'grande' dos años y medio después. La suiza, ausente durante mucho tiempo del circuito por culpa de las lesiones, vuelve a asomar la cabeza y buscará un hueco entre las ocho mejores ante la vencedora del choque entre la alemana Angelique Kerber y la japonesa Naomi Osaka.