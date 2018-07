Ernests Gulbis da la sorpresa en Wimbledon

Google Plus

La tercera ronda de Wimbledon fue testigo del primer encuentro entre Ernests Gulbis y Alexander Zverev. Ambos venían de vencer a sus rivales de segunda ronda en cinco parciales. El #NextGenATP no pudo ante Gulbis y cayó por 7-6, 4-6, 5-7, 6-3 y 6-0. El número 3 del mundo comenzó al servicio y encontró una oportunidad de quiebre en el cuarto juego, que Ernests supo salvar. Ambos tenistas tuvieron un buen porcentaje en primeros: 74% para Gulbis y 65% Zverev, ganando la mayoría de sus puntos y con pocos errores no forzados (7 de Ernests y 4 de Alex). Al no encontrar ninguna oportunidad de quiebre, el primer parcial se decidió en tie break, donde el de 29 años, por sorpresa, se lo llevó sin problemas: 7-6(2) en 48 minutos.

Tras arrepentirse de no aprovechar la oportunidad de quiebre que tuvo al inicio del partido, Zverev necesitó de tres oportunidades de quiebre para concretarlo y mantuvo su servicio para confirmarlo (2-0). El cuarto preclasificado lucía más cómodo sobre el pasto y el fondo de la cancha, siendo más sólido en su primer servicio (80%) y ganando el 95% de los puntos cuando metía primeros. A Gulbis lo condicionó el quiebre tempranero, y a pesar de que tuvo más tiros ganadores (12) que Zverev (10), los errores no forzados (11) no le ayudaron a tener una oportunidad de recuperar el quiebre. 6-4 para el alemán en 35 minutos.

La primera oportunidad de quiebre del tercer set, llegó en el quinto game. El de Letonia tuvo que salvar tres bolas de rotura para mantener su servicio. Dos juegos después, Gulbis solo necesitó una oportunidad de quebrar para hacerlo, se hizo dueño del punto y sacaba para llevarse el set. Zverev se beneficiaba de la red y tuvo dos oportunidades para recuperar el quiebre, pero el leton se veía confiado, mejorando su primer servicio y tuvo set point. “Sascha” continuaba peleando y salvó el set point, tras hacerlo, tuvo un “warning” por un supuesto gesto obsceno al juez de línea. En un punto crucial para ambos, Zverev se sacudió la desconcentración por la advertencia y terminó de recuperar el quiebre con un doble smash. Alexander era el dueño del momento anímico, una oportunidad más de quiebre y Ernest se la entregó con una doble falta. Después de un largo set, el alemán sacó con nuevas pelotas para llevarse el parcial por 7-5 en 53 minutos.

El de Letonia salvó oportunidad de quiebre en su segundo servicio, no consiguió el quiebre en el sexto juego en la primera oportunidad, pero tras un intercambio de palabras, Zverev no pudo salvar el siguiente break point. Ernests estuvo bien plantado, cómodo y seguro con su drive, para a las tres horas de partido llevarse el cuarto parcial por (6-3) empatar en sets, y haciendo que Zverev jugara con nerviosismo. Ernests Gulbis empeazaba el quinto parcial con un doble quiebre (4-0), poniendo las cosas más que complicadas para el alemán. Con un nuevo quiebre, el de Letonia sacó para partido y resolvió sin mayor complicación, 6-0 en el quinto parcial después de más de tres horas de partido.

Alexander Zverev sigue quedando a deber en torneos de Grand Slam, mientras que Ernests Gulbis espera al ganador del duelo entre Nick Kyrgios y Kei Nishikori