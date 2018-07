Del Potro supera la trampa de Paire

Juan Martín Del Potro ya está en los octavos de final de Wimbledon tras vencer en tercera ronda al francés Benoit Paire (6-4, 7-6(4), 6-3) en poco menos de dos horas y media de partido. Además, el argentino llegará a la cuarta ronda sin haber cedido un solo set en sus tres primeros partidos.

Del Potro partía como favorito frente a un Paire que venía de eliminar a Denis Shapovalov, y hoy podía plantar cara al argentino si era capaz de imponer su ritmo de juego a lo largo del encuentro. Sin embargo, el tenista de Tandil era consciente de la dificultad del partido y ya desde el inicio no se iba a dejar sorprender por los chispazos del francés. Tras un intercambio de breaks, Del Potro se colocaba con 4-3 y servicio a su favor, ventaja con la que se llevaría un primer set bastante disputado.

Paire no se iba a amedrentar tras perder la primera manga y su reacción no se hizo esperar. Tras pasar algún apuro en sus primeros saques del segundo set, el francés conseguía romper el saque de Del Potro para colocarse con 4-2. Pero el argentino no iba a dejar que Paire se escapara e inmediatamente después le devolvía la rotura. Este segundo set no se iba a decidir hasta el desempate, donde una mínima renta le iba a servir a Del Potro para colocarse con una ventaja de dos sets a cero.

Golpe muy duro para Paire, que vería como cada vez se alejaba más la opción de la remontada con un Del Potro que se ponía con un 3-0 a favor al inicio de la tercera manga. Pero en ese momento el argentino se relajó en exceso y vería como el francés se metía de nuevo en la pelea. Todo se mantuvo igualado hasta el 4-3, momento en el que Paire no supo sujetar su servicio y entregó definitivamente el partido en tres mangas.

Del Potro se verá las caras en octavos de final con el francés Gilles Simon, que superó al australiano Matthew Ebden en cuatro sets (6-1, 6-7(3), 6-3, 7-6(2)).