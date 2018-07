Ostapenko sigue intratable y ya está en octavos

La primera semana del tercer grand slam de la temporada está llegando a su fin y el cuadro de octavos de final comienza a perfilarse en las distintas categorías. Sin duda alguna, el torneo femenino individual de Wimbledon está dejando grandes sorpresas y este sábado no iba a ser menos con las derrotas de la máxima favorita Simona Halep y la canaria Suárez Navarro. Por su parte, Jelena Ostapenko continúa con su intachable trayectoria y ha conseguido su tercera victoria consecutiva sin ceder set alguno ante Vitalia Diatchenko, número 132 de la WTA y que había llegado hasta la cita de hoy desde la fase previa.

La rusa no pudo demostrar su buen ritmo de competición ante una de las favoritas al trono británico ya que en el primer set no sumó ningún juego y apenas ganó catorce juegos en una manga para olvidar. En el segundo y definitivo set plantó algo más de cara, pero cedió su servicio en el primer y último turno, quedando sin posibilidad de forzar la definitiva manga pese a conseguir un break. El 6-0 y 6-4 subía al luminoso después de apenas una hora y cinco minutos de encuentro.

Ostapenko, después de vencer a Dunne y Flipkens en los anteriores encuentros, se enfrentará por un lugar en los cuartos de final a la bielorrusa Sasnovich, que ha vencido a Kvitova, Townsend y Gavrilova y es una de las sorpresas de la semana en Londres.

El resto de octavos de final son: Hsieh vs Cibulkova, Van Uytvanck vs Kasatkina, Kerber vs Bencic, Pliskova vs Bertens, Goerges vs Vekic, Serena Williams vs Rodina y Giorgi vs Makarova.

En el cómputo general del torneo británico, la representación española se limita a Rafa Nadal, que ha vencido este mediodía a De Miñaur, y a Mariajo, que compite en dobles con Klepac.