Novak Djokovic: "El ambiente ha sido propio de la Copa Davis"

Es complicado ver a Novak Djokovic criticar al público pero los aficionados que se desplazaron a la pista central este sábado para ver su partido ante Kyle Edmund lo consiguieron. El público estuvo en contra del serbio tratando de animar a Edmund, único tenista británico que quedaba en el torneo. A pesar de todo el apoyo al jugador local el serbio amargó al público con su gran tenis logrando una peleada victoria en cuatro sets. Djokovic se verá las caras en la cuarta ronda con el ruso Khachanov por hacerse un hueco en los cuartos de final de Wimbledon, el serbio tiene una gran oportunidad para hacer algo grande aquí.

Djokovic comenzó hablando sobre la exigencia del partido ante un duro rival: "Ha sido un desafío muy exigente. Kyle Edmund está jugando el mejor tenis de su vida y ha mejorado muchísimo en los últimos meses. Ha sido un partido de gran calidad, tremendamente intenso y honestamente considero que él ha sido mejor durante set y medio, con una capacidad inaudita de mover la pelota de lado a lado con gran precisión."

Novak criticó por primera vez al público en mucho tiempo, algo para nada habitual en él ya que es un tenista que tiene mucho cariño y respeto a los aficionados. El serbio dijo esto: "El ambiente ha sido propio de la Copa Davis. No me esperaba esto en absoluto, la grada ha estado muchísimo peor que en mis partidos decisivos por el título contra Andy Murray."

Aunque la imparcialidad de la afición no fue lo que terminó de enojar al serbio, sino la exageración al celebrar un warning que le pusieron por excederse entre punto y punto: "Además, hubo algunos que se excedieron mucho al celebrar el warning que me pitaron por excederme en el tiempo entre punto y punto. Creo que estuvo totalmente fuera de lugar."

A pesar del mal trato del público al serbio, este habló muy bien de su rival Kyle Edmund: "Veo a Edmund como un futuro top-10. Sus mejoras en el revés le van a ayudar a consolidarse entre los 20 mejores y si sigue trabajando tan bien como los últimos meses con su nuevo entrenador pronto se meterá entre los mejores y luchará por los grandes títulos."

Por último, Novak habló también sobre el error del juez de silla Jake Garner, que traerá cola debido a lo gravísimo que fue: "No he entendido sus decisiones. Traté de hacerle ver que era imposible que la pelota siguiera esa trayectoria habiendo botado solo una vez pero él no hizo caso e incluso se negó a concederme la posibilidad de pedir el ojo de halcón. Me dijo que era ya demasiado tarde."