Alexander Zverev: "No he preparado bien la hierba por la lesión en París"

Sin duda Zverev tiene varias cuentas pendientes con los Grand Slam, el alemán sigue siendo incapaz de cuajar una buena actuación en uno de ellos, esta vez en Wimbledon ha caidó ante el letón Gulbis en la tercera ronda en cinco sets. El número tres del mundo parece verse superado por los grandes torneos, a pesar de haber sido uno de los tenistas más exitosos en Masters 1000 este año alcanzando tres finales y ganando un título, sigue dejando mucho que desear en Grand Slams.

Alex tan solo ha llegado a una segunda semana de Grand Slam a pesar de haberse consolidado como uno de los mejores jugadores del mundo, lo hizo hace un mes en Roland Garros pero no pasó de cuartos de final al caer de forma clara ante Thiem. Además, ese partido en París ha afectado a la gira de hierba de Zverev ya que se lesionó en ese partido y esa lesión le ha afectado de cara a este torneo. El número tres del mundo cayó en Halle de forma contundente y sorprendente ante Borna Coric ganando tan solo cinco juegos y perdió los 300 puntos que defendía de la final lograda el año pasado. En Wimbledon la cosa no mejoró y en la primera semana cayó eliminado.

La lesión en París le afectó más de lo normal de cara a esta gira de hierba: "No tuve la preparación de los últimos años por la lesión en París. No he tenido demasiado tiempo para preparar la gira de hierba este año." Respecto a su estado físico, Zverev señaló que está bien, pero que estaba cansado debido a unas molestias estomacales por las que no había comido en unas 24 horas.

El alemán se mostró sorprendido consigo mismo debido al flojo nivel que mostró en los dos últimos sets: "Demostré en París y en otros partidos que no me canso en los partidos a cinco sets. Hoy sí me pasó. Es como si alguien me hubiera desconectado en mitad del cuarto set. No hubo marcha atrás para mí desde ahí."