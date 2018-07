Kasatkina se aferra a la remontada

Google Plus

Empezaba la segunda y última semana del tercer Grand Slam de la temporada, el único sobre césped y ya teníamos un partidazo que enfrentaba a la belga Alison Van Uytvanck (47) y a la rusa Daria Kasatkina (14). Era la segunda vez que se enfrentaban estas tenistas y la casualidad es que ambos enfrentamientos transcurrían en menos de dos semanas. El primer partido se lo llevo Kasatkina por 1-2.

El partido no podía empezar de mejor manera para Van Uytvanck, un despiste de Kasatkina en el saque le ponía 2-0 en el marcador. Sin embargo, la rusa supo reaccionar a tiempo y justo en el siguiente juego y tras tener tres oportunidades de ‘’break’’, un resto cruzado le daba su primera rotura de saque. En el cuarto juego se mostró muy agresiva, con constantes subidas a la red, lo que le permitió llevárselo en blanco y poner la igualdad en el marcador. La igualdad reinó en el primer set con momentos de dominio alternados con otros de poco acierto para ambas, ninguna se daba por vencida y las dos se jugaban de tú a tú. Pese a esto, en el décimo primer juego, Kasatkina que estaba siendo superior a Van Uytvanck tuvo hasta dos ocasiones para romper el servicio, pero no sería hasta la tercera cuando lo logró, poniéndose 5-6 y con saque. Con 0-30 a favor y con el primer set prácticamente ganado, Kasatkina se vio ganadora y, a causa de su exceso de relajación se puso 40-30 abajo. Tuvo que salvar dos bolas de ‘’break’’ pero no pudo con la tercera, condenando así un set ganado al ‘’tie-break’’. El ‘’tie-break’’ siguió con la igualdad previamente establecida y se acabó decidiendo por una doble falta de kasatkina.

El error del primer set pasó factura a una Kasatkina que empezaba el segundo set de la peor manera posible; tuvo que salvar dos bolas de ‘’break’’ en el primer saque y perdió el segundo. Van Uytvanck era superior, sabía que su rival no estaba en el mejor momento y lo aprovechó. Sin embargo, el descanso tras el tercer set fue revitalizador para Kasatkina que saltó a las pistas como nueva, ofreciendo una versión completamente diferente; más segura y sólida. Esto provocó que nada más entrar le rompiera el servicio a Van Uytvanck y situara la igualdad en el marcador, dejara a cero su siguiente juego y volviera a romper el saque en el sexto juego. Tras salvar tres bolas de ‘’break’’ en el noveno juego, se llevaría el set por 3-6.

El tercer set comenzaría de la misma manera que había acabado el segundo; con una Kasatkina intratable que tras romper dos saques seguidos conseguía ponerse 1-4 en menos de 20 minutos. Dejaba sus saques a cero sin darle posibilidades a Van Uytvanck de que los peleara y, sin embargo, no dejaba a esta ninguna facilidad para que peleara sus puntos. Tras 32 minutos, se llevaba el tercer set de forma muy clara.

Era el segundo enfrentamiento de estas tenistas en menos de dos semanas y ambos se los había llevado Kasatkina por 1-2. Con este triunfo la rusa se planta en cuartos de final y, con las 10 primera del ranking eliminadas, se postula como una de las favoritas al título. Su rival en cuartos será Angelique Kerber que hoy ha derrotado 2-0 a Belinda Bencic.