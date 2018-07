Raonic supera un trámite

Google Plus

Milos Raonic batió a Mackenzie McDonald por 6-3, 6-4, 6-7 (5) y 6-2 y se fue el primer tenista de los favoritos en meterse en los cuartos de final de Wimbledon. El canadiense se hizo fuerte desde el servicio (tuvo una efectividad del 89%), sufrió una merma en su juego en el tercer set, pero pudo reponerse en el último. En la siguiente ronda enfrentará a Jhon Isner, quien batió a Stefanos Tsitsipas por 6-4,7-6, 7-6.

El jugador de 27 años de Thornhill, Ontario, avanzó a los octavos de final en el All England Club por tercer año consecutivo y alcanzó los cuartos de final por cuarta vez en su carrera. El finalista en 2016, hizo gala de su saque (37 aces) y de un juego agresivo (74 golpes ganadores) y venció a su adversario tras dos horas y media de juego.

“Perdí algunas oportunidades en el tercer set. Luego simplemente me detuve un poco, y jugó bien en ese desempate", dijo Raonic. "Aparte de eso, fue una partida bastante limpia. No tuve ningún punto de quiebre, no lo creo. Hice muchas cosas bien", señaló el canadiense luego de finalizado el encuentro.

Al ser consultado por el oponente que tendrá en cuartos de final,respondió: “No es agradable. No se puede obtener ningún ritmo, este tipo de cosas, pero soy consciente de que él siente lo mismo. Así que creo que estamos jugando con el mismo tipo de fuego. Se trata de quién puede mejorar el temperamento del otro (servir) mejor",Sabes, creo que puedo moverme un poco mejor que él. Tiene una envergadura más grande que yo. Creo que lo que pasa es que ninguno de los dos está detrás de nuestros servicios y está golpeando voleas extremadamente difíciles. Creo que me siento más cómodo como lo hace allí arriba " indicó.