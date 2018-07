Rafa Nadal: "Es un momento para disfrutarlo y encantado de poder volver a unas semifinales en Wimbledon"

Rafa Nadal venció al argentino Juan Martín del Potro en un disputadísimo partido que llevó al extremo a ambos jugadores. Tanto es así que Del Potro se resbaló en mas de una ocasión y Rafa Nadal traspasó los limites de la pista para intentar llegar a una bola, la cual no pudo alcanzar y dejó al manacorí entre el público asistente.

Tras el encuentro, Rafa Nadal pasó por rueda de prensa para dejar sus impresiones sobre un encuentro épico que duró casi cinco horas.

Nadal dejó claro al término del encuentro que había estado "muy centrado en todo momento“ y que ahora era “momento de disfrutar“. El manacorí quiso destacar que era “un día feliz", pero dejó claro que quedaba por delante “un duro trabajo con el fisio para recuperarme de esta dura batalla y estar a tope dentro de dos días para las semifinales“. Quiso acabar afirmando que fue “un partido increíble“ y que le “llevó al límite“, pero quería dejar claro que “cualquiera podía haber ganado"

El español insistió en que era “un momento para disfrutarlo y no pensar más allá“. Afirmó que estaba “encantado de poder volver a unas semifinales en Wimbledon“, ya que se había “dejado todo en la pista para poder derrotar a Del Potro y lograrlo".

Nadal quiso hablar sobre cómo jugar en este tipo de superficie "En hierba no hay muchas cosas que cambiar“ y esto es porque “la táctica tiene mucho menos impacto que en tierra".

Rafa sabía que “en los dos primeros sets“ estaba jugando mejor que él, "pero uno de los dos no lo he ganado jugando mejor“. Quiso aclarar también que a Del Potro “le subió la adrenalina“ y fue mejor que él “en el tercero“, afirmando que tuvo que “incrementar la intensidad y la agresividad“.

Nadal habló sobre el encuentro, dejando claro que había sido “un muy buen partido de tenis, afirmando que “él ha jugado mejor en el quinto que en ningún otro, pero yo también. He ido a la red, he cortado, he cambiado con dejadas… He estado bien tenística y físicamente“.

Rafa sabía que el partido había sido de “un gran nivel de tenis y ha sido un buen show, el partido ha sido mucho más emocionante que el de París".

Rafa también quiso hablar sobre su rival en las semifinales, Novak Djokovic. "Desconfío al 100%, es uno de los mejores jugadores de este deporte, uno de los más partidos más difíciles de la historia. Me ha dado problemas a mí y a todo el mundo. Su nivel está totalmente recuperado, es el Djokovic normal, el de toda la vida“. Rafa asegura que “enfrentarse a Novak siempre es un gran reto, una gran prueba, porque para poder ganarle hay que jugar muy bien“. “En Wimbledon, a estas alturas, no hay rivales fáciles, están los mejores. Ha vuelto después de una lesión y en un partido así, puede pasar cualquier cosa. Está jugando muy bien", explicó.

Por último, quiso hablar sobre Roger Federer y su partido. "Federer ha perdido, ya no estará aquí y lo siento por él, pero es imposible ganar siempre, incluso para él, sobre todo en hierba“, concluyó.