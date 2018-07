Nadal: "No estoy feliz por el resultado pero sí por haber formado parte de esto"

Tras otra batalla para la historia de más de cinco horas de duración y un 10-8 en el quinto set, Rafa Nadal se quedó a las puertas de alcanzar su sexta final en Wimbledon. En la rueda de prensa posterior al encuentro, el número uno del mundo explicó sus sensaciones de un partido que, en su opinión, ambos merecieron ganar. "Ha sido un encuentro de alto nivel por parte de los dos, un gran espectáculo para los fans. No estoy feliz del resultado pero sí de haber formado parte de esto. No tengo nada que reprocharme, él (Djokovic) jugó muy bien, está otra vez a un gran nivel, va a jugar la final de Wimbledon. Los dos merecimos ganar, pero hoy le tocó a él", declaró el español.

Uno de los momentos clave del partido fueron las tres bolas de 'break' que salvó el serbio con 7-7 en el último parcial. En una de ellas, Nadal se fue a la red y Djokovic le pasó con su derecha. El balear le da todo el crédito a su rival. "Sé que si hubiera hecho el 'break' podía haber ganado en el siguiente juego, pero no creo que me precipitara en ese punto. Estuve defendiendo todo el punto y me encontré con la posibilidad de ir a la red, fui agresivo y traté de conseguir el punto. Él hizo un gran 'passing shot', así es el deporte, es parte del juego y lo acepto", aclaró. El número uno del mundo también reconoció que este tipo de partidos entre jugadores de tan alto nivel son una de las mejores maneras de seguir aprendiendo y progresando. "Tener a grandes jugadores enfrente te empuja a subir tu nivel, tu trabajo, tanto tenística como mentalmente", añadió.

Haciendo balance del torneo, el manacorí se sintió más que satisfecho de su rendimiento durante estas dos semanas aunque lamenta el hecho de perder una gran oportunidad de hacerse con otro Grand Slam. "He jugado bastante bien, llegando a las semifinales, ganando partidos muy complicados ante grandes jugadores como Del Potro. Quizá siento que he perdido una oportunidad de ganar otro gran torneo en mi carrera, pero nada más. Creo que he hecho un gran trabajo, y más volviendo de una lesión como la que tuve a principios de año", sostuvo.

Sobre el hecho de jugar con el techo cerrado desde el principio a causa de la enorme duración de la primera semifinal entre Anderson e Isner y no poder hacerlo tampoco al día siguiente al aire libre, Nadal declaró que no le parece justo pero que es sólo su opinión. "A mí no me parece bine, este es un torneo que se tiene que jugar al aire libre salvo que llueva. Si el primer partido ha durado mucho y hay riesgo de no acabar, empiezas con el techo descubierto y después lo cierras cuando no haya luz. Así, al día siguiente podrías comenzar al aire libre. Dicho esto, ayer entendí que se cubriera la pista pero lo que no entiendo es que hoy se vuelva a jugar cubierta salvo que los dos estuviéramos de acuerdo en jugar descubierto, algo que, evidentemente, no iba a pasar. Pero al final lo que cuenta es que el partido ha tenido tantas cosas buenas que detenerse en esto no vale la pena", agregó.