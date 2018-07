Previa Kevin Anderson - Novak Djokovic: la batalla final

Pocos lo hubieran esperado el lunes 2 de julio cuando empezó el torneo, pero sí, Kevin Anderson y Novak Djokovic jugarán la final del tercer Grand Slam de la temporada. El sudafricano se cargó al mejor jugador de la historia del torneo Roger Federer y el serbio se deshizo del mejor jugador del momento Rafa Nadal. La batalla promete ser dura, ambos tienen una gran oportunidad, Anderson puede pasar a la historia como ganador de Grand Slam y Djokovic tras dos años de sequía puede volver a la gloria ganando uno de los grandes.

Anderson jugará su segunda final

Kevin Anderson no tiene un gran recuerdo de su primera final de Grand Slam ya que fue derrotado claramente en ella el año pasado en el US Open. Pocos lo consideraban como un jugador capaz de derrotar a Rafa Nadal y se vio totalmente superado en una de las finales de Grand Slam más desigualadas de los últimos años en el US Open. El sudafricano en ese momento demostró no estar preparado para ganar a uno de los cinco mejores del mundo y dejando claro que llegó a la final por la fortuna que tuvo en el sorteo. Sin embargo, en Wimbledon está siendo distinto, esta vez Anderson se está consolidando como uno de los diez mejores del mundo y con su victoria ante Federer en cuartos de final dejó clara su candidatura al título. Kevin a esta final al contrario que el año pasado en Nueva York llega preparado y no sería una sorpresa que se hiciera con el título.

Dos victorias épicas tanto en los cuartos como en las semifinales le han dado el pase a su segunda final de Grand Slam a Anderson

Una vez más el tenis de Anderson no ha sido el mejor y a pesar de ser un tenista algo limitado está jugando de forma perfecta y haciendo mucho daño con sus armas. El saque de Kevin ha mejorado mucho este último año y sin duda su servicio es lo que le ha vuelto a meter dentro de los diez primeros del mundo. Además, el sudafricano fue capaz de aguantar en varios intercambios a tenistas como Federer y Monfils e incluso llegó a desesperarlos debido a lo difícil que es hacerle moverse sobre la pista. Anderson cada vez está mostrando un mejor nivel en los intercambios y hemos visto que ha sido capaz de aguantar a grandes tenistas, aunque la prueba de fuego llegará en esta final donde se verá las caras con uno de los mejores tenistas desde el fondo de la pista.

Anderson superó la primera semana del torneo sin ningún problema, tan solo cediendo un set ante el italiano Andreas Seppi en la segunda ronda. En los octavos de final tuvo su primera prueba de fuego ante Monfils y donde su gran efectividad en las muertes súbitas le iba a dar el partido. La épica de Kevin iba a llegar en los cuartos de final donde a pesar de encontrarse dos sets y bola de partido abajo el sudafricano remontó ante Roger Federer y eliminó al campeón defensor y al ocho veces ganador de Wimbledon. Aunque ahí no iba a acabar todo, en la semifinal necesitó un quinto set para imponerse a John Isner en la semifinal más larga de la historia. El partido superó las seis horas y media de duración y se decidió por 26-24 en el último set.

Kevin Anderson celebra el pase a la final. Foto: Getty Images.

Djokovic vuelve a una final de Grand Slam casi dos años después

Muy pocos aficionados del tenis hubiesen esperado un nivel tan alto del serbio durante este torneo pero sí, tras un par de años de sufrimiento y de derrotas dolorosas Novak Djokovic ha demostrado que está de vuelta. Novak ha vuelto a ser capaz de derrotar a Rafa Nadal, algo que no hizo en ninguna ocasión en sus dos años en los que ha estado por debajo de su nivel. La imagen del serbio dominante que fue el rival a batir durante 2015 y medio 2016 volvió definitivamente en la semifinal ante el actual número uno del mundo Nadal.

Wimbledon 2018 ha presenciado el retorno de Djokovic a su mejor nivel

El serbio está mostrando un gran nivel con su servicio en este torneo, logrando casi 30 saques directos en su partido ante Nadal, un número muy alto para un jugador cuya arma no es el servicio. Tanto el primer como el segundo servicio de Djokovic están siendo muy buenos y una de las principales razones de que el serbio haya alcanzado la final ha sido su acierto con el servicio en los momentos importantes. Novak una vez más en este torneo también se ha mostrado como uno de los tenistas más difíciles de vencer en un intercambio largo llevando al mejor del mundo Nadal al límite en sus peloteos. Por último, el serbio también ha mejorado y mucho su nivel a la hora de finalizar puntos, con esa gran derecha invertida cruzada Novak ha logrado golpes ganadores con mucha facilidad al igual que con su revés cruzado, con el que hizo mucho daño en los octavos y cuartos de final.

El serbio no tuvo problemas en sus cinco primeros partidos y tan solo Edmund en la tercera ronda y Nishikori en cuartos de final pudieron ganarle un set. Sin embargo, Djokovic al igual que Anderson en sus dos últimos partidos necesitó un quinto set para derrotar al español en la semifinal, y el final de la batalla número 52 entre Novak y Rafa se decidió de forma épica con un 10-8 favorable al serbio en la última manga. Este fue el partido más largo disputado entre los dos junto al de Roland Garros de 2013, donde Rafa se alzó victorioso en aquella semifinal y esta vez Novak se pudo vengar del español. Djokovic jugará su quinta final de Wimbledon este año, de las cuatro anteriores tan solo perdió una, la que jugó ante Andy Murray en 2013, el resto (Nadal en 2011 y Federer en 2014 y 2015) las ganó. Este domingo el serbio buscará el póquer en SW 19.

Djokovic celebra el pase a la final. Foto: Getty Images.

El cara a cara

Estos dos tenistas se han visto las caras en seis ocasiones y en cinco de ellas ha sido el serbio quién se ha llevado la victoria. Anderson tan solo ganó un partido ante Djokovic y fue la primera vez que se enfrentaron en 2008 en el torneo de Miami, en ese momento un Kevin que jugaba su primer Masters 1000 logró la victoria ante el número tres y campeón del Open de Australia aquel año. Djokovic y Anderson se han visto las caras dos veces en Wimbledon y en ambas se llevó la victoria el serbio y en esas ediciones que derrotó al sudafricano posteriormente se llevó el título (2011 y 2015). Esta vez Novak tendrá que hacer lo mismo pero esta vez será en la final.

Anderson puso contra las cuerdas a Djokovic en Wimbledon 2015 ganando los dos primeros sets y quedándose a uno solo de la victoria. Posteriormente, iba a llegar la reacción del serbio que subió su nivel al resto y fácilmente se llevó los dos sets siguientes. El último set se disputó al día siguiente y en una manga muy disputada Novak se impuso por 7-5 y logró derrotar a un Anderson que le puso las cosas muy difíciles cuando el serbio era prácticamente invencible. Unos días después Djokovic ganaría su tercer Wimbledon derrotando a Roger Federer. Estos dos también se enfrentaron en este torneo en 2011 pero esa vez el serbio derrotó sin problemas y en sets corridos al sudafricano. Y al igual que en 2015 una semana después, Djokovic iba a ganar en 2011 su primer Wimbledon y su tercer título de Grand Slam.

La batalla final

Wimbledon se despedirá hasta 2019 con esta final masculina, Djokovic y Anderson se verán obligados a dar un último esfuerzo para poder alzar la copa dorada de campeón y no tener que conformarse con el plato de finalista. A priori el serbio es el claro favorito para ganar el título mañana pero el sudafricano contra todo pronóstico derrotó a Federer en cuartos de final y al contrario que en su primera final contra Nadal está vez la gente lo ve como una seria amenaza. Djokovic buscará su título de Grand Slam número 13 mientras que Anderson buscará entrar en la historia ganando su primer título.