Djokovic: "He pasado por mucho para poder llegar hasta aquí"

Luego acceder a la final del certamen de Wimbledon, Inglaterra, al vencer en las semifinales al español Rafael Nadal, número uno del ranking ranking de la ATP, Novak Djokovic (N°21) declaró, en el vestuario ante la prensa, que, al adjudicarse el triunfo, por su mente pasaron los arduos 15 meses que necesitó para rehabilitarse de la lesión en el codo derecho y para recuperar un nivel competitivo: "Difícil elegir palabras para describir lo que he pasado... tengo flashbacks de mis últimos 15 meses. He pasado por mucho para poder llegar hasta aquí".

Los focos del techo corredizo de la cancha central del complejo All England Lawn Tennis and Croquet Club enfocaron la figura del serbio para enmarcar su regreso a toda orquesta. Ese deslumbrante escenario se debió al contexto del retorno: Tras una batalla de cinco horas y 21 minutos, doblegó al mallorquín por 6-4, 3-6, 7-6(9), 3-6 y 10-8. "Le he ganado al mejor jugador del mundo en uno de los partidos más largos de mi carrera. Es una sensación Increíble. Esto sin lugar a dudas es muy especial para mí.", expresó el belgradense.

Bajo ese marco, Djokovic reconoció que el rendimiento que demostraron ambos fue superlativo y que, debido a eso, el triunfo podría haber sido tanto para él como para Nadal: "Podría haber ganado cualquiera, ya que muy pocas cosas separaron a ambos jugadores. Creí en la victoria, pero sabía que él estaba jugando muy bien". Además, agregó: "Cuando juegas contra alguien como Rafa, que juega cada punto como si fuera el último, tienes que prepararte y sobre todo mantener la calma, porque si no lo comienzas a pasar mal en el partido".

Luego de asearse, el serbio se situó en la sala de conferencias. Allí, reveló que antes de que se reanudase el partido, que se había suspendido el viernes por el toque de queda que existe en el barrio de Wimbledon, donde se encuentra el club, pretendía que el duelo continuase con el techo cerrado: "Lo único que yo se es que los organizadores nos dijeron unos minutos antes de comenzar el partido que se continuaría jugando bajo el techo. Siendo sinceros yo he preparado el partido pensando que se continuaría jugando bajo estas condiciones, porque empezamos ayer así y creo que lo más normal sería concluirlo de la misma manera. Es solo mi opinión".

El desarrollo cambiante del encuentro llevó a que Djokovic se apoyase demasiado en su mente, un rasgo destacable de su persona que influyó, e influye, en su desempeño. "He sufrido una gran pelea interna. Lo que se me ha pasado por mi cabeza durante el partido es para escribir un libro. Cuando juegas ante un tenista de las características de Rafa, el aspecto mental se antoja vital para tus aspiraciones. Tuve momentos de dudas, de frustración y de decepción. Cuando me senté tras perder el parcial hice autocrítica y me animé a que aún podría darle la vuelta al partido y llevarme la victoria, y así fue", explicó el campeón de 12 Grand slams.

En lo que respecta al partido por el título, el ex número uno manifestó que la final, instancia donde enfrentará al sudafricano Kevin Anderson (N°8), se verá condicionada por el desgaste físico que los protagonistas sufrieron durante las semifinales: el serbio estuvo cinco horas y 21 minutos en cancha (dividido en dos días), mientras que su rival requirió de seis horas y 35 minutos para derrotar al estadounidense John Isner (N°10) por 7-6(6), 6-7(5), 6-7(9), 6-4 y 26-24: "Va a ser un partido muy duro ante Anderson. Espero que podamos jugar los dos (risas), por lo largo que han sido nuestros partidos".

"Él ha tenido un día libre, yo no. Estoy intentando digerir esta victoria después de todo lo que he pasado en los últimos 15 meses. Es cierto que me gustaría tener un día libre para poder recuperarme, pero es imposible e intentaré descansar lo máximo posible para poder estar bien para mañana", concluyó Djokovic.