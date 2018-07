Novak Djokovic se proclama campeón de Wimbledon por cuarta vez

Google Plus

Novak Djokovic derrotó a Kevin Anderson en la final de Wimbledon y logró su título número 13 de Grand Slam. Anderson comenzó el partido jugando muy mal y cometiendo muchos errores y lo acabó pagando caro pese a jugar un gran tercer set. El serbio demostró que está de vuelta tras haber cuajado un gran torneo y haber logrado victorias épicas como la que consiguió ante Nadal en las semifinales. Djokovic vuelve a alcanzar la gloria de Grand Slam dos años después mientras que Anderson vuelve a caer de forma contundente en una final. Novak volverá a estar entre los diez mejores del mundo la semana que viene.

Primeros dos sets idénticos

Anderson comenzó de nuevo muy nervioso la final, mucho más que en Nueva York hace diez meses y por culpa de esos nervios perdió su saque a las primeras de cambio. Dos errores no forzados y una doble falta le ponían cuesta arriba la primera manga al sudafricano. Novak haciendo el mínimo esfuerzo rompió y consolidó y se colocó 2-0 arriba. El serbio continuaba viéndose muy superior sobre la pista y mantenía su servicio con facilidad, en el quinto juego Djokovic volvió a aprovechar tres errores no forzados del sudafricano para romper por segunda vez. Novak sin errores veía el primer set cada vez más cerca. La consecución del primer parcial no iba a tardar, Djokovic tan solo necesitó ocho juegos para anotarse el primer set por 6-2 en media hora de juego.

La segunda manga fue más de lo mismo al inicio, nuevamente una serie de errores no forzados, esta vez de revés, le iba a dar una nueva rotura a Djokovic. El serbio seguía con mucha confianza en su tenis mientras que el sudafricano a pesar de autoanimarse continuamente era incapaz de salir de esa mala racha. Kevin seguía regalando su saque al serbio, una vez más en el quinto juego Novak volvió a romper gracias a tres errores no forzados y una doble falta del sudafricano. Djokovic no estaba necesitando golpes ganadores, tan solo con meter la bola en pista y esperar al error de Anderson era suficiente. Kevin mejoró algo a finales del segundo set pero Novak de nuevo se adjudicó la segunda manga por 6-2. El serbio se quedaba a tan solo un set del título y sin necesidad de sacar su mejor tenis como lo hiciese ante Nadal.

La emoción vuelve en el tercer set

Anderson se quitó toda la presión de encima en el tercer set y comenzó a encontrar esa seguridad al servicio que había tenido durante todo el torneo. El sudafricano contó con una bola de rotura en el octavo juego y con dos bolas de set en el décimo pero el gran tenis de Djokovic en los momentos claves evitaron la rotura. Aun así, Kevin estaba logrando ser superior sobre la pista por primera vez en todo el partido. En el duodécimo juego Anderson volvió a contar con dos bolas de rotura pero de nuevo el serbio sacó adelante su mejor tenis y mandó el set a la muerte súbita.

Kevin comenzó bien el desempate con un golpe ganador de derecha pero posteriormente iba a perder cinco puntos seguidos y se marchó con 5-1 al descanso. Anderson se precipitó a la hora de subir a la red y eso le costó caro cuando perdió sus dos puntos al resto. Djokovic con un error no forzado del sudafricano logró cuatro bolas de campeonato y a la segunda con su servicio logró ganar el partido y el título. Novak vuelve a la ganar un Grand Slam dos años después, cuarto título para el serbio en Wimbledon y el número 13 de su ilustre carrera en los Grand Slam.