Anderson: "Mi cuerpo no estaba del todo preparado para un partido como el de hoy"

Kevin Anderson volvió a quedarse a las puertas de levantar su primer título de Grand Slam. Tras llegar a la final del pasado US Open, Anderson tenía hoy otra oportunidad en la hierba de Wimbledon, pero su rival en la final, Novak Djokovic, no le dio opciones en un partido que se decidió por la vía rápida (6-2, 6-2, 7-6(3)).

Tras la derrota, Anderson compartió sus primeras sensaciones en rueda de prensa: "Obviamente mi cuerpo no estaba del todo preparado para un partido como el de hoy. En todo caso, sentí muchos nervios en los compases iniciales y solo pude sentirme competitivo en el tramo final. Me hubiera gustado mucho forzar un cuarto set, tuve buenas oportunidades para ello pero no pudo ser".

El sudafricano llegaba con un gran desgaste a esta final, ya que tanto en cuartos de final como en semifinales tuvo que llegar hasta el quinto set. "Ha sido muy difícil recuperarme de los últimos partidos. El viernes no pude dormir y sentía que era imposible dar mi mejor nivel hoy. Creo que estoy en el camino adecuado para poder ganar grandes torneos y tengo confianza en poder dar un salto cualitativo próximamente", destacó Anderson.

Respecto al gran nivel de Djokovic, el sudafricano tenía muy claro que el serbio iba a recuperar su mejor versión durante la temporada: "No me ha sorprendido su nivel. Cuando entrené con él en Indian Wells era impresionante cómo se estaba moviendo y golpeando a la pelota, era cuestión de tiempo que volviera".

Anderson aparecerá a partir de mañana en el quinto lugar del ránking ATP, su mejor posición de siempre. "Ver que me voy a meter en el top-5 me enorgullece muchísimo y me hace ver que puedo seguir mejorando", concluyó el de Johannesburgo, que pide además la revisión de la controvertida regla del tiebreak en el quinto set: "s curioso que para ésto sí quieran hablar con nosotros y consultarnos porque en otros asuntos ni se lo han planteado. Por ejemplo, con el reloj en pista o la reducción de los cabezas de serie a 16".