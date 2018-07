Previa ATP 250 Bastad: vuelve la tierra batida

Google Plus

La tierra batida vuelve, como ya es habitual en verano, la arcilla hace su regreso durante tres semanas antes de comenzar la gira por los Estados Unidos para preparar el US Open. Tan solo quedan tres semanas de tierra batida pero los tenistas especialistas en esta superficie tratarán de sacar el máximo número de puntos posibles en estos últimos torneos. Uno de estos últimos será Bastad donde el año pasado los aficionados españoles celebraron el título de uno de sus grandes tenistas, David Ferrer. El valenciano ganó el año pasado en tierras suecas su primer título desde Viena en 2015. Este año el torneo de Bastad va a contar con grandes tenistas que le van a poder muy difícil a Ferrer retener el título.

Schwartzman vuelve a su superficie favorita

Tras sufrir una vez más sobre hierba, Diego Schwartzman vuelve a la superficie donde él se encuentra más cómodo. El argentino fue el único tenista capaz de poder ganarle un set a Rafa Nadal en Roland Garros y tratará de volver a ese gran nivel mostrado hace mes y medio en París para poder llevarse su segundo título de la temporada. El primero lo logró sobre tierra batida también pero fue hace tiempo, en el mes de febrero en el ATP 500 de Rio de Janeiro. Diego volverá a ser el primer cabeza de serie en este torneo y el jugador con ránking más alto que jugará un torneo de tenis esta semana. A pesar de todo el argentino no es el principal favorito pero ya ha demostrado que cuando está a gran nivel puede poner en apuros hasta a Nadal. Diego debutará ante Roberto Carballés o ante un tenista procedente de la fase previa en la segunda ronda.

Carreño y Verdasco, favoritos al título

Pablo Carreño no está jugando su mejor tenis últimamente, el tenista asturiano fue eliminado a las primeras de cambio y de forma sorprendente ante Albot en Wimbledon. Carreño tendrá que prepararse al máximo de cara a la gira por los Estados Unidos donde defenderá semifinales en el US Open y a pesar de no ser la misma superficie las victorias sobre tierra batida ayudan a recuperar la confianza para cualquier superficie. Pablo será el segundo cabeza de serie en este torneo y tendrá un debut más complicado de lo que parece en la segunda ronda ante el brasileño Monteiro o ante el tenista local Elias Ymer.

Fernando Verdasco es otro tenista que no se encuentra en su mejor momento, a pesar de todo el madrileño logró eliminar a Dimitrov en Roland Garros aunque a partir de ahí a estado desaparecido. Verdasco se eliminó a las primeras de cambio en Wimbledon ante Tiafoe y no ha ganado un partido desde el 13 de junio cuando derrotó a Medvedev en Hertogenbosch. Sin embargo, aunque no esté en un gran momento el madrileño siempre es un jugador a tener en cuenta y más sobre tierra batida. Verdasco debutará ante el italiano Lorenzo Sonego, un debut algo sencillo para el quinto cabeza de serie en este torneo.

Fognini y Gasquet, jugadores a seguir de cerca

Fabio Fognini será el tercer cabeza de serie en este torneo y volverá a Bastad tras un largo tiempo de ausencia. Fabio fue eliminado en Wimbledon en la tercera ronda de forma sorprendente ante Jiri Vesely y apenas ha jugado sobre hierba esta temporada. El italiano tan solo ha jugado tres partidos tras haber sido eliminado en los octavos de final de Roland Garros ante Marin Cilic. Fognini actual número 16 del mundo vuelve a jugar sobre su superficie favorita y será un jugador a tener en cuenta de cara a la victoria final. El italiano estará exento de primera ronda y debutará ante el tenista local Michael Ymer o ante Denis Istomin.

Gasquet ha sido un tenista que ha ido de más a nada en la gira de hierba, el francés logró su primer título de la temporada en Hertogenbosch pero a partir de ahí no ha ganado un partido, fue eliminado a las primeras de cambio en Halle y Wimbledon en sets corridos. Richard vuelve a la tierra batida con la intención de volver a la senda de la victoria y buscando el segundo título de la temporada. El francés posee un gran revés que le ha dado muchos títulos sobre esta superficie en el pasado y aunque no esté en su mejor momento no hay que quitarle el ojo. Gasquet será el cuarto cabeza de serie del torneo y su debut será en la segunda ronda ante Gerald Melzer o ante un tenista procedente de la fase previa.

Ferrer, una defensa de título complicada

El tenista español ganó el año pasado el título ante el ucraniano Dolgopolov en una disputada final donde Ferrer volvió a ganar un título año y medio después. Sin embargo, este año lo único destacado que ha conseguido el valenciano fue clasificar a España para las semifinales de la Copa Davis tras derrotar a Kohlschreiber en un quinto partido épico. El nacimiento de su hijo a alejado algo a Ferrer de las pistas de tenis ya que se perdió dos torneos en su país como el Godó y el Masters de Madrid por ello. David tan solo ha ganado un partido desde que regresó y se jugará mucho en este torneo ya que defiende título. Su debut será algo sencillo ya que su rival será procedente de la fase previa, aunque en los cuartos de final ya tendría un rival complicado como Gasquet. Sin duda un torneo muy importante va a ser este para el futuro de Ferrer.