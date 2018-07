Actualización ránking WTA 16 de julio de 2018: Kerber regresa al top cuatro, en lugar de Muguruza

El tercer Grand Slam del año Wimbledon dejó a su paso movimientos importantes en el escalafón mundial. Wimbledon 2018 será recordado como el Grand Slam de peor desempeño por parte de las primeras diez sembradas del torneo. Una a una, las sembradas fueron evaporándose en el calor del verano londinense, hasta que en la segunda semana del torneo, todas habían desaparecido. La semilla once; cuya caída era esperable, nunca sucedió. Angelique Kerber aprovechó el momentum del escarnio de las semillas y el regreso de su mejor Tenis para ganar el torneo de Wimbledon.

El resultado de lo anterior, se traduce en el ascenso más significativo en el top ten, siendo que Angelique Kerber, aún cuando fue sembrada como once en Wimbledon, llegó en la posición diez, al alcanzar la semifinal en Eastbourne. El día de hoy, Angelique Kerber es la número cuatro del mundo con 5305 puntos logrados, en tan solo lo que va del año. Kerber tiene pocos puntos que defender en lo que resta del año, en particular en el US Open, en donde perdió en primera ronda, por lo que se prevé que su posición en el escalafón ascienda uno o dos puestos más.

Al inicio del torneo de Wimbledon, el top cuatro estaba integrado por las campeonas de los cuatro grandes torneos. En el número uno, Simona Halep, campeona de Roland Garros 2018, en la segunda posición Caroline Wozniacki, campeona del Australian Open 2018. Garbiñe Muguruza, campeona de Wimbledon de 2017, estaba en la tercera posición y en la cuarta, se encontraba Sloane Stephens, quien es la campeona actual del US Open, y quien estará en poco más de un mes, defendiendo los 2000 puntos de la corona lograda en New York.

El final del torneo de Wimbledon, el fin de semana pasado, dejó nuevamente a las campeonas de los cuatro grandes torneos en el top cuatro. Simona Halep conserva el número uno, y le sigue Wozniacki en el número dos. No obstante, Sloane Stephens ha sido la primera beneficiada del desastre del top ten, al lograr alcanzar el puesto más alto en su carrera, siendo este el número tres. Sloane Stephens, a pesar de haber perdido en la primera ronda, se benefició del fracaso de Garbiñe Muguruza, al no poder defender su título y perder en segunda ronda.

Precisamente, el puesto cuatro del escalafón, está ocupado por la nueva campeona de Wimbledon, Angelique Kerber, completando las campeonas de las cuatro grandes. Muguruza, por su parte, fue relegada al puesto número siete del escalafón mundial, después de perder sorpresivamente en segunda ronda ante la belga Alison Van Uytvanck. Muguruza completó así la peor defensa del título en la historia de Wimbledon, desde que la alemana Steffi Graf perdiese en primera ronda, al defender su corona obtenida en el año de 1996.

Por otro lado en el top veinte del escalafón, debe destacarse que la sembrada como número 13 Julia Goerges, regresó al número diez, con lo que el top ten, ahora cuenta con dos alemanas (junto con Kerber en el puesto número cuatro). El puesto de Goerges, era ocupado por Madison Keys, quien después de haber alcanzado la semifinal en París había regresado al top ten. El paso de Keys, por Wimbledon fue convulsionado en tercera ronda por la proveniente del cuadro previo de clasificación Evgeniya Rodina, quien en última instancia fue despachada por Serena Williams.

Por su parte, Serena Williams, aun y cuando no logró su preciado Grand Slam número 24, para igualar la marca de Margaret Court, se posesiona ahora en el puesto 28 del escalafón mundial. Lo anterior implica que de mantenerse en dicho puesto del escalafón llegaría como semilla sembrada al US Open, de manera tal que el Comité del US Open no se vería obligado a fijar o determinar su puesto en el cuadro clasificatorio como sucedió en Wimbledon. Lo anterior, precisamente está sujeto al desempeño de las jugadoras a su alrededor en el escalafón en el inicio de la temporada de pista dura.

La mitad del 2018 ha concluido, y con este tres grandes torneos (Grand Slams), que sin duda han revolucionado el escalafón mundial. A la vista, el último grande en New York, sin candidata, sin favorita, pero eso sí, con la obligación para Sloane Stephens de defender sus 2000 puntos, y su puesto en el top tres del escalafón mundial. ¿Quién será la última reina de Grand Slam del año? ¿Llegará Serena Williams sembrada al US Open o tendrá el Comité que intervenir y decidir de nuevo en su puesto en el cuadro principal? La historia sigue escribiéndose…