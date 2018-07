Tomas Berdych se perderá el US Open

Las malas noticias continúan para el Tomas Berdych, tras perderse Wimbledon por dolores en su espalda, el checo también causa baja para el US Open y por lógica, tampoco participara en los torneos previos al tercer Grand Slam: Washington, Toronto y Cincinnati. Según informes de la agencia de noticias checa CTK, el dolor en la espalda del ex número cuatro no ha parado, lo cual no le permite moverse por la pista con comodidad.

El tenista de 32 años alcanzó las semifinales de Wimbledon en 2017, pero no pudo defender los 720 puntos y cayó 35 lugares en el ranking, llegando a la posición 59 de la ATP. “He estado teniendo dolor en la espalda desde hace meses y he intentado todos los posibles tratamientos y una solución médica” declaró Berdych hace meses. Los focos rojos comienzan a encenderse para Tomas, ya que en 2017 finalizó su participación en octubre, por la misma lesión en la espalda.

Tras el buen reposo y rehabilitación, los buenos resultados llegaron: Tomas llegó a cuartos de final en el Abierto de Australia y en Rotterdam, además de alcanzar las semifinales en Marbella. Pero las buenas sensaciones terminaron ahí, alejándose del circuito después de caer en la primera ronda sobre el pasto de Queen’s ante Julien Benneteau.

Defensa de puntos

Tomas Berdych ya perdió los 720 puntos ganados en la semifinal de Wimbledon 2017 ante Roger Federer (6-7(4), 6-7(4) y 4-6). El de República Checa, no podrá defender 180 puntos más: perderá los 90 puntos que ganó en Los Cabos después de llegar a la semifinal donde enfrentó al Aussie Thanasi Kokkinakis (6-3, 6-7(5) y 4-6). Además de los 45 puntos que ganó en el US Open tras caer en la segunda ronda ante Alexandr Dolgopolov (6-3, 1-6, 6-7(5) y 2-6) y probablemente, los 45 puntos que obtuvo en Beijin.