Johnson se lleva el último título sobre hierba de la temporada

Steve Johnson derrotó a Rakumar Ramanathan en la final del torneo de Newport y se hizo con el título. El americano derrotó al indio por 7-5, 3-6 y 6-2 y logró el cuarto título de su carrera, el segundo sobre hierba y el tercero en un torneo en su país. El partido estuvo muy disputado, Ramanathan demostró que tiene cualidades para jugar sobre hierba con un gran servicio y un buen juego de saque y volea. Aunque no iba a tener suerte en su primera final, aun así, el indio avanzará muchos puestos en la clasificación y se colocará cerca de los cien primeros.

Ramanathan jugaba su primera final ATP y no pareció que estuviese nervioso al principio ya que mantuvo su saque en blanco en el primer juego. El primer set estuvo lleno de puntos de saque y volea, los dos jugadores terminaron muy bien sus puntos en la red y no dieron opciones al resto a su rival. Sin embargo, en el undécimo juego Johnson de la nada con un sensacional passing logró la primera bola de rotura del partido y en el punto siguiente con un gran resto a los pies se llevó la primera rotura del partido. En el juego siguiente el americano sacó para ganar el set y no falló, Johnson se adjudicó la primera manga por 7-5 en 45 minutos de partido.

Johnson empezó fuerte también el segundo set y dispuso de una bola de rotura aunque esta vez Ramanathan logró salvarla y ganar el primer juego de esta segunda manga. Tres juegos después iba a ser el indio el que dispusiera de bolas de rotura, un 0-40 exactamente, Ramanathan no perdió esa oportunidad y rompió el servicio de Johnson por primera vez en toda la semana. El indio logró no que no pudieron hacer tenistas como Sela, Granollers o el americano Harrison. Esa rotura la iba a mantener hasta el final del set Ramanathan y se adjudicó la segunda manga por 6-3. Aun así, no fue fácil para él ya que se vio en momentos de presión como 40 iguales y una bola de rotura para el americano pero los sacó adelante y mandó el partido a un tercer y definitivo set.

Steve sacó toda la ira que tenía al haber perdido su primer set en toda la semana y comenzó el tercer set como un tiro logrando una rotura y abriendo un hueco de 3-0 en el marcador. Posteriormente, el americano se centró en su servicio y salvó tres situaciones complicadas con 30 iguales en el marcador. Johnson llegó al último descanso del partido con una ventaja de 5-2 y al igual que en su partido ante Granollers no esperó al saque y cerró el partido al resto con su primera bola de partido. Cuarto título de su carrera deportiva para Steve Johnson y segundo sobre hierba tras el que logró en Nottingham hace dos años. La hierba se despide hasta 2019 con Johnson alzando el último título de la temporada sobre esta superficie.