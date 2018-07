Sufre para avanzar

Google Plus

Fernando Verdasco hizo su estreno en el ATP 500 de Hamburgo, donde tuvo que superar una verdadera prueba de fuego para acceder a la segunda ronda. El español superó a Dusan Lajovic por 6-3, 4-6 y 7-6 (5), luego de dos horas y 23 minutos de acción.

El madrileño comenzó de forma sólida al igual que el serbio, intentando no regalarle nada a su rival. Con las acciones 1-1, Verdasco tuvo el primer break point, pero no logró capitalizarlo y Lajovic sentía la presión de su rival. En el mítico séptimo game, el español se encontró con un 0-40, que no desperdició y logró consumar la rotura para colocarse 4-3 y servicio.

Actualmente en el puesto 33º del escalafón mundial, Verdasco no aflojó al ritmo que tenía y en el último juego volvió a encontrarse con dos pelotas para hacer propio el parcial. En la segunda oportunidad, disipó todas las dudas y le puso el broche al primer set, luego de 36 minutos de juego.

La segunda manga tuvo a un Verdasco hecho un vendaval y comenzó arrasando sobre el polvo de ladrillo. En el segundo game aprovechó las vasilaciones del serbio y se colocó 2-0, queriendo cerrar las acciones por la vía rápida. No obstante, el oriundo de Belgrado no se dejó inquietar y recuperó la diferencia en el juego continuo para nivelar el tablero 2-2.

Nuevamente, al igual que en el parcial anterior, el séptimo game marcó el rumbo del episodio. Lajovic presionó sobre el saque el español y en el segundo break point tomó la delantera en el tablero. El cierre no fue fácil para el balcánico dado que recién en el quinto set point se hizo con el parcial y estiró la definición al último. El encuentro estaba por demás atrapante.

El set decisivo era expectante para todo el público. Lajovic comenzó quebrando en el arranque de las acciones poniéndole toda la presión a Verdasco, que sabe como manejar este tipo de momentos. En el 2-1, Fernando tuvo tres chances de quiebre, pero no las concretó y el tren comenzaba a escaparse. Sin embargo, el partido no podía definirse de esa manera y Verdasco niveló las acciones en 4-4, luego de concretar el quiebre en el octavo juego.

El cierre podía ser para cualquiera, sin embargo, nadie pudo quebrar y todo fue al tie-break. El desempate fue bastante inestable, pero al cambio de lado se fueron empatados. Un mini break en el penúltimo punto y Verdasco sacaba para partido. Una derecha cruzada al lado vacío le permitió al español quedarse con el encuentro para acceder a la segunda ronda del ATP 500 de Hamburgo. Se enfrentará ante Thiago Monteiro, que venció a Gilles Simon por 7-6 (2) y 6-2.