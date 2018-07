Verdasco cae ante Thiago Monteiro en los octavos de Hamburgo

Google Plus

El brasileño Thiago Monteiro se ha convertido en el primer hombre clasificado para los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo, dotado con más de 1.500.000 de euros en premios y que se disputa sobre tierra batida, a costa de dejar fuera de combate al español Fernando Verdasco por 3-6 6-2 y 7-5 en dos horas y diez minutos de juego. El madrileño comenzó muy fuerte pero, poco a poco, fue perdiendo solidez y terminó inclinándose ante su rival en un último set en el que siempre fue a la contra.

Verdasco realizó más golpes ganadores, 30 por 24, pero también más errores no forzados, 33 por 18, que Monteiro El octavo cabeza de serie del cuadro llevó la voz cantante en un primer parcial que dominó claramente. Con un porcentaje excelso con su primer servicio (19 de 22), Verdasco no pasó ningún apuro con su servicio y, al resto, pudo convertir una de las cinco opciones que tuvo. Fue en el cuarto juego cuando el madrileño pudo desequilibrar el set a su favor y poner una distancia de 4-1 en el marcador. Ventaja que fue más que suficiente y que, incluso, pudo ampliar. No le hizo falta, puesto que con un juego en blanco al servicio puso el 6-3 en el marcador.

La irregularidad vuelve a condenar a Verdasco

Pero ya se sabe que el mayor enemigo de Verdasco es, precisamente, él mismo. Todo el buen juego que había desplegado en el primer set se fue a pique durante los dos siguientes. Monteiro rompió en el inicio (2-0) y con ello se hizo con el control del partido. El zurdo brasileño se hizo inexpugnable con su servicio y ayudado también por los errores de Verdasco, se hizo con la segunda manga por 6-2.

El déficit de Verdasco con su segundo servicio (30% de puntos ganados) fue una de las claves de la derrota Apoyado por la inercia ganadora en la que había entrado el partido, Monteiro comenzó también por delante en el tercer set. El de Fortaleza calcó exactamente el inicio del segundo set adelantándose por 3-0. Al igual que le sucedió con Dusan Lajovic en la primera ronda, Verdasco tiró de épica para igualar el partido con un 'break' en el séptimo juego. Pero cuando te arriesgas a vivir siempre en el alambre, unas veces te sale y otras no.

Con 6-5 abajo y sirviendo para forzar el desempate, el pupilo de Nacho Truyol notó la presión y tiró el juego y el encuentro con cuatro errores no forzados, tres con su derecha y otro con un 'smash' fuera de pista, para terminar de manera amarga un torneo que se había puesto de lo más interesante para sus aspiraciones. Para Monteiro, todo lo contrario. El brasileño, 146 del mundo, buscará sus segundas semifinales en este 2018, tras las de Quito, ante el vencedor del choque entre el eslovaco Jozef Kovalic, procedente de la previa, y el joven alemán de 17 años, Rudolf Molleker, verdugo de David Ferrer en primera ronda.