Carballés cae preso de sus propios fallos

Era la segunda vez que estos tenistas se enfrentaban (la primera en 2016 y con victoria para el español por 2-0), sin embargo, esta vez las cosas serían diferentes y Daniel se tomaría su particular venganza. No fue un partido fácil para ninguno de los dos, y así lo reflejó el marcador. Dos auténticos especialistas en tierra batida que a punto estuvieron de irse a las tres horas de juego en un partido que se podía haber decantado de cualquier lado, pero en el que al final, pesaron más los errores individuales.

El primer set no podría empezar peor para Carballés; después de ver como su rival se sumaba un juego completamente en blanco, le hacían ‘’break’’ y, en poco más de siete minutos veía como tenía que remontar un resultado adverso. El set parecía un calco para ambos tenistas, se aferraban a su servicio para no darle oportunidades al rival. Esta tónica siguió hasta el noveno juego en el cual Carballés supo aprovechar su primera bola de ‘’break’’ para recortar distancias. Sin embargo, la alegría no le duró mucho ya que una doble falta y un par de bolas largas hicieron que perdiera de nuevo su servicio y con ello el primer set por 4-6 en 51 minutos.

El segundo set empezaría con la misma dinámica que el primero: Los dos tenistas muy sólidos al saque y sin darle oportunidades a su rival. Sin embargo, esto cambiaría a partir del sexto juego, comenzaron las imprecisiones y Daniel dispuso de hasta tres bolas de ‘’break’’ que no aprovechó. Tras esto, Carballés consiguió romprle el siguiente juego y disponer de otras tres oportunidades de ‘’break’’ desaprovechadas. El set se decantaría por el lado de Carballés en 52 minutos por 6-4.

Con el resultado igualado se llegaba al set decisivo. Tras casi dos horas de juego, las fuerzas ya comenzaban a pesar y, los dos tenistas cada vez se mostraban más erráticos, menos fiables en el saque y con la sensación de que no había un claro dominio. En el quinto set, Carballés, tras dos intentos fallidos, conseguiría romperle el servicio a su rival y adelantarse en el marcador gracias a una doble falta de Daniels. Alegría que no duró, puesto que en el siguiente juego sería Daniels quien rompería el servicio para devolver la igualdad otra vez al marcador. Cada vez cedían más puntos y, de esta manera llegaban a los juegos decisivos. Con 5-5 en el marcador, Carballés consiguió romper de nuevo el servicio de su rival. Estaba a un solo juego de alzarse con la gloria, pero un mal juego, en el que tuvo que salvar tres bolas de ‘’break’’ y no pudo hacer lo mismo con la cuarta hizo que perdiera su ventaja y condenara el partido al ‘’tie-break’’.

Carballés lo empezaría muy bien, llevándose el primer punto, sin embargo, perdió sus dos primros saques y no pudo restar los de su rival, Daniels lo manejaba de fondo como quería. Roberto no pudo hacer nada y acabó perdiendo por 6-6 (4). El encuentro se saldó en dos horas y 55 minutos. El rival de Daniels en cuartos será el ganador del enfrentamiento entre Jaume Munar y Bautista Agut. Tanto Carballés como Daniels tendrán hoy mismo un encuento de dobles en el que se presentan juntos.