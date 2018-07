Feliciano López logra la victoria a pesar de jugar su peor tenis

Feliciano López se impuso a Oriol Roca Batalla en la segunda ronda del torneo de Gstaad. El toledano jugó quizá su peor partido de la temporada donde no se le vio concentrado en ningún momento y incluso se desesperó llegando a romper una raqueta. López no jugó un tenis ofensivo, no tuvo intención de subir a la red en todo el partido y apenas se movió sobre la pista. La diferencia de nivel entre su partido de primera ronda ante Delbonis y este de segunda ronda ha sido abismal. Feli tuvo que remontar y ganó por 4-6, 7-6 y 6-4 y volverá a los cuartos de final.

Inicio con sorpresa

En el primer juego del partido Roca logró la primera rotura gracias a que el toledano comenzó el encuentro algo desconcertado, cometiendo muchos errores no forzados. Feli trató de recuperar el saque perdido durante todos los siguientes juegos pero fue incapaz, perdiendo un total de 11 bolas de rotura y firmando un 0/11 desastroso. Al servicio López se mantuvo firme pero al ir una rotura abajo no le sirvió en absoluto para lograr la remontada. Roca jugó un gran tenis bajo presión y sorprendió a los aficionados que se habían desplazado a la pista central para ver este último encuentro del día. El número 314 del mundo se llevaba el primer set ante el campeón del año 2016 por 6-4 en 50 minutos. El tenis de Feliciano estaba siendo para el olvido, jugando un tenis muy defensivo (estilo pasabolas) y esperando al error de su rival. Algo que seguiría pero no con tanta frecuencia en el partido, nada que ver con su tenis agresivo que desplegó en su partido ante Delbonis.

Feliciano remonta

El segundo set no tuvo apenas emoción hasta que llegó la muerte súbita, Feliciano no dio ni una opción al servicio pero una vez más fue incapaz de romper tras cometer muchos errores al resto. Incluso a mediados de la segunda manga llegó a romper su raqueta tras cometer un error no forzado con su derecha y recibió un aviso por parte del juez de silla. Algo para nada habitual en el toledano ya que siempre que no le salen las cosas se dirige a su entrenador para quejarse y no paga su frustración con la raqueta.

Tras doce juegos donde el sacador los ganó todos y sin necesidad de salvar bolas de rotura llegamos a la muerte súbita que Feliciano comenzó muy bien con un saque directo. Hubo un intercambio de mini-breaks al inicio y con 3-2 López mandó una bola a la línea que Roca dejó pasar y lo acabó pagando caro. Más caro iba a pagar el error no forzado que cometió con 4-3 en el marcador, fallando con su derecha muy cerca de la red, Oriol golpeó con el canto y mandó la bola muy fuera. Feliciano aprovechó el error y ganó el punto siguiente, disponiendo de tres bolas de set. A la segunda López con un espléndido golpe de derecha se adjudicó la segunda manga y mandó el partido al tercer set a pesar de estar jugando un tenis para el olvido.

El tercer set se decidió por pequeños detalles, Feliciano en su único buen juego al resto que jugó en todo el partido logró la rotura aunque previamente manifestó su mal estado ante su entrenador diciendo: "no se que hacer, ese es el problema". Aun así, logró la rotura y a partir de ahí se centró en su servicio y no concedió ni una sola oportunidad a Roca que a pesar de tener el público de su lado fue incapaz de responder a los cañonazos del toledano. Con un 6-4 en el último set Feliciano López se llevó la victoria y logró el pase a los cuartos de final.

El toledano ahora tiene un día para reflexionar y olvidar lo sucedido y el nivel mostrado en el partido de hoy. El viernes en los cuartos de final necesitará salir muy concentrado y jugar al igual que lo hizo en su partido ante Delbonis, agresivo, subiendo a la red y buscando golpes ganadores, al contrario que hoy que no le hemos visto apenas en la red y también ha cometido demasiados errores. Su rival en los cuartos será Matteo Berrettini, un jugador con un estilo parecido al suyo, el italiano ha derrotado al cuarto cabeza de serie Andrey Rublev.

Semana para el recuerdo de Oriol

Feliciano tenía un encuentro cómodo que lo tenía fácil para lograr la victoria ante Oriol Roca que ni tan siquiera se encuentra entre los 300 primeros del mundo, muy pocos se esperaban un encuentro tan igualado. Aun así, el número 314 del mundo dio todo sobre la pista en el que fue su partido más importante hasta el momento. A Oriol le faltó quizá algo de suerte en los momentos importantes pero se llevó un buen sabor de boca ganando un set a uno de los mejores sacadores del mundo.

Roca llegó como lucky loser al cuadro principal tras la baja de Guido Pella y ha aprovechado esa oportunidad para jugar por primera vez en una pista central en un torneo ATP y para disputar un encuentro ante un ex-campeón del torneo como es Feliciano. Oriol Roca se lleva su primera victoria ATP en este torneo (la lograda ante Lorenzi en primera ronda) y un partido que nunca olvidará ante el campeón de 2016, la derrota será un mal menor esta vez para él.