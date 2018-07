Cuevas, eliminado de Hamburgo

Google Plus

Derrota que duele para Pablo Cuevas y más por la manera en la que se perdió. El uruguayo tuvo sus oportunidades, pero no las aprovechó, y Nikoloz Basilashvili lo superó por 7-6 (6) y 6-4 luego de una hora y 44 minutos para acceder a los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo.

El tenista sudamericano no hizo un mal primer set, es más, él fue siempre quien tuvo la iniciativa y marcó el rumbo de la manga. En el tercer game aprovechó algunas vacilaciones del georgiano y consumó el quiebre para ponerse 2-1 arriba. Sin embargo, la alegría le duraría muy poco, puesto que el nacido en Tiflis recuperó las riendas y niveló el tanteador en 3-3.

Llegando al desenlace de la manga, Basilashvili dispuso de dos set points con el partido 4-5 y saque del uruguayo, pero no tomó las decisiones adecuadas y despilfarró dichas oportunidades. La paridad continuó en el macador y el tie-break era el protagonista principal del primer episodio. Los primeros siete puntos del desempate Cuevas los jugó de maravillas y ganó seis de ellos para tener cinco pelotas para ganar el set. Sin embargo, perdió siete puntos al hilo y el georgiano ganó ese tie-break por 8-6 para hacer propio el primer parcial.

Tras haber perdido el primer set, a Cuevas se le desmoronó la muralla y construirla nuevamente sería tarea dificultosa. Pese a ello, el uruguayo siguió con la misma intensidad e intentó no darle más chances a su rival. Hasta el 3-3, las oportunidades de quiebre escaseaban y todo indicaba a que terminaría exactamente igual que en el parcial anterior.

En el mítico séptimo game, Basilashvili generó un 15-40 al resto que no desperdició y consiguió el necesitado quiebre para estar mucho más tranquilo en el partido. Con las acciones 3-5, el georgiano tuvo dos match points que no pudo aprovechar, pero en el siguiente game no dudó y cerró las acciones para meterse en los cuartos de final del ATP 500 de Hamburgo.