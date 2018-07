Zidansek da la sorpresa y elimina a Kasatkina

Saltó la sorpresa en Moscú. Kasatkina, que no solo era favoritísima para llevarse el encuentro, si no que también, para llevarse el torneo. Pese a esto cae en su segunda jornada y ante su público. La joven tenista rusa tenía un cuadro bastante asequible para plantarse en la final de un nuevo torneo y sumar así una gran cantidad de puntos. Sin embargo, no ha podido pasar de octavos. Kasatkina dejó claro en este encuentro que su punto fuerte no es el servicio, ya que tan solo sumó cinco de sus 15 juegos al saque y, esos cinco, con grandes dificultades. Llegó a cometer diez dobles faltas (siete de ellas en el primer set). Para ella era más fácil sumar puntos rompiéndole el saque a su rival que sacando ella; de sus 14 juegos, tan solo cinco fueron al saque.

El primer set fue un festival de roturas; de diez juegos, tan solo en tres se evitaron. La peor parada aquí fue Kasatkina, que veía como cuando le tocaba sacar a su rival pasaba por encima de ella con total autoridad pero que a la hora de sacar o no certificaba los puntos o cometía doble falta tras doble falta. Hasta en dos ocasiones le rompieron el servicio a cero a Kasatkina. Mientras que ella, por su parte, también se lo rompía a su rival relativamente fácil. Tras una serie de roturas, se llegaba al décimo juego, en el cual Kasatkina tenía la ocasión de poner la igualdad en el marcador. Pero de nuevo, dos dobles faltas la condenaron. El resultado fue de 6-4 para Zidansek en 37 minutos de juego.

El segundo set fue como un jarro de agua fría para Zidansek que en poco tiempo veía como una Kasatkina repleta de confianza y venida a más se ponía rápidamente 0-4 en el marcador. Kasatkina parecía otra a la hora de pelear sus turnos de saque y siendo más agresiva durante el encuentro. Sin embargo, este cambio no logró evitar que de nuevo fallara a la hora de sacar y se llevara un ‘’break’’ en contra, ‘’break’’ que de poco serviría puesto que Kasatkina se acabaría llevando el set con mucha facilidad por 2-6 en 37 minutos.

Durante el descanso entre sets, el entrenador de Zidansek bajó a la pista a hablar con ella y, esto, debió de ser un golpe de moral para ella, porque comenzó a pelear los puntos como en el primer juego. El tercer set comenzaba como el primero: cuatro juegos de saque seguidos rotos y el marcador empatado a dos. De nuevo volvía la Kasatkina insegura en su saque, pero poderosa al resto, lo que le costó muy caro ya que en el noveno juego no pudo romper, con lo cual, su rival se aventajaría en el marcador 5-4. Le tocaba el turno de sacar a Kasatkina y le volvían los fantasmas del primer set; de nuevo una doble falta y dos golpeos largos acabarían por darle el juego, el set y el partido a Zidansek.

De esta forma se despedía Kasatkina frente a su afición, se iba una de las favoritas a la que todavía le queda mucho por mejorar pero que acabaremos viendo entre las mejores. Zidansek consigue así su primer billete a cuartos de un torneo importante. Su rival será la alemana Laura Siegemund.