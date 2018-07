Feliciano cae en Gstaad

Google Plus

Partido accesible en la previa para Feliciano López, que buscaba las semifinales del ATP 250 de Gstaad. Sin embargo, Matteo Berretini mostró el mejor repertorio y dio cuenta del toledano por 6-4 y 6-3 luego de una hora y cuatro minutos de partido.

Feliciano venía jugando un gran torneo y venciendo a jugadores bastante complicados, pero el nivel de su oponente fue bastante bueno y poco pudo hacer ante su poderío. En el inicio de las acciones, Berretini consumó el quiebre en el primer juego del partido, marcándole el terreno al español.

Con esa ventaja, el italiano se comprometió a no darle opciones a López y a seguir atacando sobre el servicio rival. Con el marcador 2-0, el nacido en Roma dispuso de un nuevo break point, pero no pudo capitalizarlo. El español no encontraba el rumbo y el partido se le comenzaba a hacer muy cuesta arriba.

La oportunidad del español llegó en el sexto juego donde tuvo un punto de quiebre, pero el italiano lo salvó con jerarquía. Feliciano estaba errático y no podía aprovechar esas mínimas oportunidades. A partir de allí, Berretini no le dio oportunidades al español y, al cabo de 33 minutos, hizo propio el primer episodio.

El segundo capítulo comenzó exactamente igual que el primero, con el español al servicio y Berretini consumando un quiebre para colocarse al mando de las acciones. Feliciano nunca se dio por vencido, pero le costó seguirle el tren al romano, que parecía que tenía todo bajo control.

Cuando el tablero marcaba 4-2, el italiano dispuso de una oportunidad para quebrar y con ella prácticamente sentenciar el juego. Sin embargo, el toledano se desenvolvió con soltura y salió del momento de aprietos. En el juego final, Berretini se encontró con un 0-40 para liquidar el encuentro y, en el tercer match point, pudo ponerle el broche al partido, para acceder a las semifinales del ATP 250 de Gstaad.