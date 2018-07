Bautista tira de oficio para alcanzar la final de Gstaad

Google Plus

Tras estar un mes en el dique seco, Roberto Bautista ha vuelto con fuerza. El castellonense disputará su tercera final del año y la novena de su carrera en el ATP 250 de Gstaad (Suiza), sobre tierra batida, tras imponerse en una dura semifinal al serbio Laslo Djere por 6-7(5) 6-4 y 6-4 en dos horas y 40 minutos. El tenista español, segundo cabeza de serie del cuadro, tiró de veteranía en un encuentro con altibajos y que nunca tuvo un dominador claro.

Horrible Djere en bolas de break: una de 16, un 6% de efectividad. Bautista tampoco estuvo muy acertado pero rompió en tres ocasiones de 12 intentos El de hoy fue el típico partido en el que el teórico favorito, en este caso Bautista, no encuentra buenas sensaciones pero que termina sacando gracias a su mayor experiencia y saber estar. Djere sorprendió con su agresividad y, pese a su carácter un tanto volátil, fue el que llevó la iniciativa desde el fondo de pista casi todo el tiempo. El serbio remontó un primer set en el que Bautista sacó para ganar con 5-4 y en su cuarta bola de set, se lo llevó por 7-5 en la muerte súbita. Las estadísticas no engañaban. Djere acabó con 19 golpes ganadores y 16 errores no forzados. Su táctica de ir a por el punto a la mínima estaba dando resultado.

La mayor fortaleza mental de Bautista marca la diferencia

Sin poder encontrar la confianza necesaria para ir al ataque, Bautista se bajó al barro y no le quedó otra que poner una bola más, buscando la precipitación de un Djere que, por otra parte, nunca había estado en una situación como ésta ante un top20. Era cuestión de tiempo que el serbio bajara su nivel y ahí estuvo Bautista para aprovecharlo. En el quinto juego de la segunda manga, cuatro errores seguidos de Djere dieron el 'break' al español, que supo mantener la ventaja para poner el 6-4 en el marcador.

El set decisivo volvió a parecerse al primero. Ninguno de los dos jugadores era capaz de dar un golpe encima de la mesa y eso que dispusieron de varias oportunidades para hacerlo. Tras varios juegos disputados al máximo, la cabeza de Djere explotó y Bautista pudo, por fin, retomar la ventaja en el encuentro, algo que no pasaba desde comienzos del primer set. El español rompió en el séptimo juego (4-3) y con la autoridad de lo que es, uno de los mejores del mundo, cerró el partido con otro 6-4 para plantarse en su tercera final del año, la decimoquinta como profesional. Tras los títulos en Auckland y Dubai, el número 17 del mundo y segundo cabeza de serie del cuadro buscará el triunfo ante un debutante, el italiano Matteo Berrettini, 84 del ránking ATP, que se deshizo en la primera semifinal del estonio Jurgen Zopp por 6-4 y 7-6(6).